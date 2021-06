FVD laaiend op YouTube om fikse straf voor ‘schending richtlijnen’: “Wij buigen niet voor Big Tech-intimidatie!”

YouTube heeft Forum voor Democratie berispt voor het ‘schenden van communityrichtlijnen’ en verbiedt de partij een week lang video’s te uploaden op het medium. De partij is daar laaiend over, en kondigt aan met dubbele kracht te zullen werken aan een rechtszaak tegen het filmpjesflatform die het al gestart heeft. FVD spreekt van “Big Tech-intimidatie.”



Forum voor Democratie mag van YouTube een week lang geen video’s op het kanaal plaatsen. Volgens FVD-leider Thierry Baudet ‘was er een grens overschreden’ nadat een video van het platform werd gehaald, en nu is het account tijdelijk op ‘on hold’ gezet. Of daarmee de kritische toespraak van Baudet echt verdwijnt, is maar de vraag: als de partij de omstreden speech zelf niet kan uploaden, dan doen anderen dat wel.

Hoe dan ook laat Forum het er niet bij zitten. Gisteren kondigde de partij aan het grote medium YouTube voor de rechter te dagen, en met die inspanning wordt gewoon doorgegaan. De partij wil het grote Amerikaanse medium voor de rechter dagen om daarmee ook krachtig signaal af te geven: de partij weigert ‘te buigen voor Big Tech-intimidatie.’

🚨 Na de aankondiging van onze rechtszaak tegen censuur op #YouTube hebben we nog een “strike” gekregen. Dat betekent: een week niet uploaden. Onacceptabel. Wij buigen niet voor Big Tech-intimidatie! Steun onze rechtszaak. Ga naar https://t.co/hIo3yq4s0b! #FVD pic.twitter.com/J4cRYChTp2 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) June 29, 2021

YouTube was niet al te blij met een recente video waarin Baudet sprak over het ‘lockstepscenario,’ een dystopische complottheorie die door factcheckers is afgeserveerd. Het kanaal van de partij kreeg daarom een “strike,” wat inhoudt dat ze een week lang geen nieuwe video’s kunnen uploaden. Aangezien video’s op YouTube tegenwoordig een enorm belangrijk instrument zijn voor partijen om te communiceren naar buitenwereld geldt de maatregel als een flinke tik op de vingers voor FVD.

De partij roept ondertussen op tot massaal doneren om dit mogelijk te maken, een rechtszaak – en al helemaal tegen een miljardenbedrijf – is natuurlijk peperduur. YouTube – eigendom van Google – zal natuurlijk alles uit de kast halen om de rechtszaak te winnen en hun financiële middelen zijn haast onuitputtelijk.

Iemand heeft mijn “verboden” speech waarin ik — in de Tweede Kamer — 'Scenario Lock Step’ van de Rockefeller Foundation bespreek (een speech die eerder al door alle platformen werd gecensureerd) toch weer online gezet! Benieuwd hoe lang het online blijft… https://t.co/APe7Q0ZVVk — Thierry Baudet (@thierrybaudet) June 28, 2021

In de tussentijd geeft de FVD-leider zich nog niet gewonnen; het medium mag dan pogen zijn partij online tijdelijk de mond te snoeren, maar er zijn nog genoeg individuen die het geluid van Baudet en zijn partij wél willen horen. En zo te zien helpen zij de partij een handje door de, inmiddels beruchte, toespraak opnieuw te uploaden. Het Forum-Kamerlid is geamuseerd door die gang van zaken: “Benieuwd hoe lang het online blijft…”