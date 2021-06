FVD sloopt D66: ‘Deze corruptie clownspartij neemt Hongarije al 10 jaar de maat over ‘persvrijheid’!”

Bij Forum voor Democratie vinden ze de hypocrisie van D66 stuitend. “Deze corrupte clownspartij neemt Hongarije al tien jaar de maat over ‘persvrijheid’,” schrijft de partij terecht op Twitter, maar laat vervolgens een stel ambtenaren een propagandafilmpje maken dat uitgezonden wordt door de staatsomroep.

Gisteren werd – door werk van GeenStijl, credit where credit is due – bekend dat de VPRO zich helemaal had laten lenen voor D66-propaganda. Met hart en ziel, zelfs. Want de zogenaamde “documentaire” die verdomd veel op een PR-filmpje leek, die in januari van dit jaar werd uitgezonden, was – niet schrikken! – precies dat. Dat blijkt uit allerlei interne documenten tussen het ministerie waar Kaag bij betrokken was, D66, en de publieke omroep.

De ambtenaren, D66, campagnegozer Sjoerd Sjoerdsma, en Kaag zelf bepaalden min of meer alles wat in de documentaire terecht kwam. Onwelgevallige scenes werden eruit gehaald en – oh ja – zelfs het moment waarop de documentaire werd uitgezonden, werd bepaald door de D66’ers. Hartstikke leuk, zo’n samenwerkingsverband tussen een door de belastingbetaler bekostigde publieke omroep en een politieke partij, natuurlijk.

Forum voor Democratie beschuldigt Kaag en haar linksliberale weg-met-ons-club nu terecht van hypocrisie. Want, schrijft FVD op Twitter, “deze corrupte clownspartij neemt Hongarije al tien jaar de maat over persvrijheid’, maar laat 2 maanden voor verkiezingen een door ambtenaren (!) en spindoctors voorbereide propagandafilm op de staatsomroep uitzenden. Dat noemt #Kaag elders ‘#corruptie’ en ;state capture’…”

Ja, daar heeft FVD wel een punt mee. De hypocrisie is inderdaad stuitend. En dat is niet het enige voorbeeld dat FVD heeft aangetroffen. Want wat vinden we ervan dat D66 zich tijdens de verkiezingscampagne zei in te zetten voor een “sterke en onafhankelijke media”? Zoals FVD stelt, eigenlijk staat die partij gewoon “voor de volledige omkering van de waarheid.” Een “nieuwe Koude Oorlog tegen Rusland = vrede.” “Immigratie = welvaart.” “Diversiteit = kracht.” “Waarheid = desinformatie.”

En: “NPO-propaganda voor D66 = ‘sterke en onafhankelijke media’.”

Als je niet weet wat state capture is geeft FVD daar ook nog even handig de definitie van: als het onderscheid tussen de regerende partij en het overheidsapparaat vervaagt omdat de staat in dienst van de partij komt. Dus bijvoorbeeld “als staatsomroepdocumentairemakers in samenwerking met ambtenaren van BZ je partijpropagandafilm souffleren.”

