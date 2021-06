Hongaarse minister van Justitie Judit Varga slaat hard terug naar Rutte: ‘Hongarije zal nooit knielen voor een kolonialist’

Zo, de rapen zijn onderhand echt gaar aan het koken in Europa. Want de Hongaarse overheid heeft ondertussen gereageerd op de aperte uitspraken van onze eigen premier Mark Rutte. Bij monde van minister van Justitie Judit Varga laat het Hongaarse kabinet weten dat het nooit, maar dan ook nooit op de knieën zal gaan voor welke kolonialist dan ook. En al helemaal niet voor Mark Rutte.

Eerder vandaag berichtten wij dat Mark Rutte steeds verder gaat in zijn blinde Woke-haat voor Hongarije. Zo zei hij bij een Europese top dat de Hongaarse leider Viktor Orbán “schaamteloos” is en “op de knieën” gedwongen moet worden door de rest van de EU, en dan natuurlijk met name door hem. Rutte, Mark. In een filmpje dat vanavond online werd gezet, veegde ik zelf dan ook al de vloer aan met de man die zichzelf blijkbaar een moderne Woke-dictator waant.

Maar de Hongaren zelf hebben nu ook teruggeslagen. Want het kabinet van Orbán laat via minister van Justitie Judit Varga weten dat Rutte maar beter héél snel zijn mondje kan houden. “Ik vecht met alle kracht die in mij is zodat geen Hongaar ooit zal moeten knielen voor Mark Rutte of welke kolonialist dan ook,” aldus deze powervrouw.

I will fight with all my strength so that no Hungarian will ever have to kneel before @markrutte or any other coloniser – Justice Minister @JuditVarga_EU reacted to the Dutch PM's statement, accusing him of speaking on the voice of the old coloniser arrogance. — Mariann Őry (@otmarianna) June 24, 2021

Het zal onze Hongaarse vrienden goed doen om te zien dat de tweet over deze uitspraak van Varga niet alleen viraal is gegaan, maar ook dat véél Nederlanders er op bijzonder positieve wijze op hebben gereageerd. “Beste mevrouw Öry,” schrijft ene “Kritische Patriot” bijvoorbeeld, “ik ben ook Nederlands en ik kan je verzekeren dat heel veel Nederlanders aan jouw/Hongarijes kant staan.”

Een andere twitteraar voegt daar aan toe: “De meeste Nederlanders zijn niet als hij [red.: als Rutte]. Mensen zoals ik respecteren jullie soevereiniteit.”

En zo zijn er nog veel meer reacties van mensen die graag willen duidelijk maken dat ze in deze zaak ferm aan de kant staan van Hongarije, en niet aan de kant van Mark Rutte; een over het paard getilde Nederlandse premier die denkt dat hij de hele wereld zijn Woke-waarden kan opleggen.