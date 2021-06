Kijk! Michael van der Galien woest op ‘dictatoriale Rutte’: ‘Hongarije staat pal voor de óúde Europese waarden’

In een nieuw filmpje dat hij online heeft gezet reageert de hoofdredacteur van De Dagelijkse Standaard woedend op de manier waarop Mark Rutte vandaag is omgegaan met Hongarije. Want, stelt Van der Galien, Rutte lijkt wel een dictator. Hongarije vertellen dat het niet thuis hoort in de Europese Unie omdat het de waarden aanhangt die tot 20 jaar geleden in heel Europa prominent werden aangehangen? Belachelijk. En nog ronduit dictatoriaal ook.

Ik steun Hongarije. Niet inhoudelijk op elk punt, maar hun récht om hun eigen beleid, in eigen land te bepalen #huphongarije pic.twitter.com/RfWZw4128w — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) June 24, 2021

Vandaag moesten we allemaal verplicht luisteren naar allerhande moralistische Woke-verhalen van Mark Rutte. Oh wat was hij boos. Hongarije hoort volgens hem niet thuis in de EU, als het land zulke “andere ideeën” heeft over “waarden en normen.” Dit omdat het land vindt dat ouders moeten bepalen welke informatie inzake seksualiteit gedeeld wordt met hun kroost, en niet Vadertje Staat.

Hongarije heeft teruggeslagen, door Rutte het kwalijk te nemen dat hij zich als een kolonialist gedraagt. Zo is het maar net. Rutte is écht een oude kolonialist, een oude wereldveroveraar. Alleen doet hij dat niet Volk, Vaderland, en Kerk, maar voor de Elite en het Woke-gedachtegoed.

Dat het homohuwelijk er is gekomen is heel goed. Het gaat Vadertje Staat – die Rutte trouwens onbeperkte macht wil geven – helemaal geen fluit aan met wie je samenwoont, je leven wil delen, en je in de echt wil binden.

Maar ondertussen is de LHBTIQKDLSZY+-Woke-onzin natuurlijk veel te ver doorgeslagen, met mensen die doodsbang zijn om er ook maar iets van te vinden uit angst weggezet te worden voor “homofoob.” En dan hebben we het alleen nog maar over eigen land, want blijkbaar is deze beweging nu al zo extreem bezig, dat zelfs de bevolkingen van andere landen eraan moeten geloven en gedwongen de Woke-normen en waarden, als je ze zo kunt noemen, te accepteren. Of anders.

Hongarije heeft andere waarden dan Nederland. En dat is prima. Want Hongarije is – niet schrikken Rutte! – een ander land, met een andere cultuur, een ander volk, een andere (deels) religie, een andere geschiedenis. De postmodernistische waarden van het hedendaagse (bah) Nederland opleggen aan dat land is niet alleen onacceptabel, maar zelfs gevaarlijk.

Laat Hongarije met rust. Dat land heeft recht op zijn eigen cultuur, zijn eigen waarden, zijn eigen principes… en zijn eigen manier van omgaan met gevoelige vraagstukken. Hoe ze dat daar doen gaat Nederland, en al helemaal Mark Rutte, geen zak aan.

