Kijk! Freek Jansen (FVD): ‘Huizen bijbouwen zonder massa-immigratie te stoppen is dweilen met de kraan open!’

Freek Jansen, Kamerlid voor Forum voor Democratie , vindt het onbestaanbaar dat zijn mede-parlementariërs wel mekkeren over de “noodzaak” om huizen bij te bouwen, maar ondertussen niets doen om de massa-immigratie te stoppen. Want, zei hij tegen hen, huizen bouwen terwijl de immigratie onbeperkt doorgaat is “dweilen met de kraan open.” Waarom, vroeg hij zijn collega’s, doen ze “alleen aan symptoombestrijding?”

“De woningmarkt zit volledig op slot,” zei Jansen aan het begin van zijn inbreng bij het commissiedebat. De FVD’er legde uit dat er de komende jaren volgens de “projecties” maar liefst 900.000 woningen bijgebouwd moeten worden. “Waarvoor, vraagt een normaal mens zich dan af?” vroeg Jansen logischerwijze. Wat is toch de belangrijkste oorzaak van het “woningtekort”? Krijgen wij zoveel meer kinderen, en moeten die kinderen allemaal heel snel een huis hebben omdat ze allemaal tegelijk volwassen worden? Of scheiden Nederlanders opeens op ongekende schaal, en zijn er daarom meer woningen nodig?

Nou nee. De bevolkingsgroei neemt namelijk steeds sneller toe dan geraamd. “En dat waren niet allemaal Nederlandse baby’s,” aldus Jansen. “Sterker nog, de enige reden dat de Nederlandse bevolking überhaupt nog groeit, is immigratie. De afgelopen tien jaar kwamen er jaarlijks netto 80.000 tot 100.000 mensen bij in Nederland, en die moesten allemaal ergens wonen. En het houdt niet op.”

Vervolgens citeerde Jansen CDA-minister Hugo de Jonge, die eerder liet weten dat er de komende tien jaar nog eens een miljoen mensen bijkomen in ons land. “Alsof het een soort natuurwet is, alsof we niets kunnen doen om dit te veranderen,” aldus Jansen. “Niets is minder waar,” ging hij verder. “Het is een kéúze. VVD en CDA kúnnen kiezen om de immigratie aan banden te leggen, maar kíézen ervoor dat niet te doen. Ze hebben tien jaar de tijd gehad om de immigratie in te perken, maar ze hebben het tegenovergestelde gedaan. Nog nooit kwamen er zoveel immigranten naar Nederland als onder de kabinetten-Rutte. Met alle consequenties van dien, met name ook voor de jongerenmarkt.”

“Want terwijl Nederlandse jongeren geen woning kunnen krijgen, krijgt de ene na de andere vreemdeling een woning toegewezen. Deze onrechtvaardigheid is niet uit te leggen.”

En ja, zei Jansen, “als we de immigratie stoppen hebben we helemaal geen extra woningen nódig. En als we vaart maken met terugkeer [van bijvoorbeeld Syriërs], komen er woningen vríj́.”

“Het gaat in de Kamer heel vaak om symptoombestrijding terwijl de onderliggende oorzaken onbesproken blijven,” vatte Jansen de manier van politiek bedrijven in de Tweede Kamer vervolgens samen. “Zo ook nu. FVD wil betaalbare woningen voor iedereen. We willen stoppen met de massale immigratie, remigratie aanmoedigen, en willen ruimere milieu- en stikstofregels zodat er weer betaalbaar gebouwd kan worden. Dit kan allemaal, áls we er voor kiezen.”

De reactie van het partijkartel op Jansens woorden? Het zal niemand verbazen: doodse stilte. Want de problemen bij de wortel aanpakken, daar doen ze niet aan in Den Haag. Liever wat symptoombestrijding door hier en daar wat huizen neer te knallen. Maar daadwerkelijk het probleem oplossen waar het veroorzaakt wordt, bij de massa-immigratie? Meh. Niet nodig!