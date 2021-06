Lijstje! De top 5 meest hypocriete klimaattweets van Sigrid “lekker naar Luxemburg vliegen” Kaag

Wie schreef op Twitter: “De klimaatcrisis vraagt om grote keuzes. Samen met Europa durft Nederland die keuzes te maken. Nu snel aan het werk om de doelen te realiseren. Voor mens en natuur.” Juist! Sigrid Kaag, dezelfde vrouw die gisteren naar Luxemburg (!) vloog! Wat een hypocrisie!

Sigrid Kaag is terecht onder vuur komen te liggen omdat ze naar Luxemburg is gevlogen, terwijl ze dat land (en die stad) ook best even had kunnen bezoeken op een andere manier. Met het OV, met de auto, noem maar wat. Luxemburg is buitengewoon bereikbaar voor ons Nederlanders. En nog in relatief korte tijd ook.

Like onze gloednieuwe Facebook-pagina!

Maar nee. Mevrouw vindt zichzelf superbelangrijk, en dus stapte ze op het vliegtuig.

Als iemand als Thierry Baudet dat doet, soit. Die verkondigt immers dat die klimaatgekte totaal overdreven is. Maar Kaag is juist de belangrijkste klimaatpropagandist van de politiek. Zelfs Jesse Klaver kan niet aan haar tippen wat betreft alarmisme.

Daarom is dit even een heel goed moment om naar wat oude tweets van mevrouw te kijken, gewoon om die vreselijke hypocrisie even te onderstrepen. Hier een lijst, voor de liefhebbers.

1. Het gaat om “keuzes” maken!

De eerste is de tweet die geciteerd wordt in de openingsparagraaf:

De klimaatcrisis vraagt om grote keuzes. Samen met Europa durft Nederland die keuzes te maken. Nu snel aan het werk om de doelen te realiseren. Voor mens en natuur. #D66https://t.co/jjhfSHtNeU — Sigrid Kaag (@SigridKaag) April 21, 2021

2. “Het is een kwestie van leuk!”

Maar vrees niet, there is more where that came from (ik denk ik zeg het even in het Engels zodat Kaag het ook begrijpt)! Wat vinden we bijvoorbeeld van déze tweet?

De klimaatcrisis aanpakken is geen kwestie van ‘leuk’, het is een harde keuze die we maken voor ons welzijn en de welvaart. Of de klimaatontkenners dat nou ‘leuk’ vinden of niet. #D66 pic.twitter.com/HWElNE7E93 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) February 26, 2021

“De klimaatcrisis aanpakken is geen kwestie van ‘leuk’, het is een harde keuze die we maken voor ons welzijn en de welvaart. Of de klimaatontkenners dat nou ‘leuk’ vinden of niet.”

Ja, dat is dus weer de gebruikelijke propaganda, maar ze voegt daar voor de volledigheid nog even een leuke sneer naar “klimaatontkenners” aan toe. Je vraagt je nu af: bedoelde ze met “klimaatontkenners” van die vreselijke mensen die op het vliegtuig stappen terwijl dat helemaal niet nodig is?

3. We moeten leiderschap hebben!

Afijn, dan gaan we verder naar een ándere tweet.

“Als goede leider loop je niet achter de troepen aan,” aldus Kaag. “Als we door blijven kabbelen, neemt de kansongelijkheid toe en halen we de klimaatambities niet. De politiek moet weer leiderschap tonen.”

4. Er is geen tijd te verliezen!

En oh, het gaat maar door en door. Lees maar wat mevrouw op 13 maart van dit jaar nog uit haar vingertoppen kreeg.

“Het vinden van oplossingen voor de klimaatcrisis is de grootste opdracht die voor ons ligt. Er is geen tijd meer om te verliezen, er is leiderschap nodig. Kies een nieuwe koers.”

Het vinden van oplossingen voor de klimaatcrisis is de grootste opdracht die voor ons ligt. Er is geen tijd meer te verliezen, er is leiderschap nodig. Kies een nieuwe koers. #D66https://t.co/AJAy6QqVOS — Sigrid Kaag (@SigridKaag) March 13, 2021

5. “Bittere noodzaak!”

En op 13 februari (wat is dat met haar en de dertiende van de maand?) schreef mevrouw: “De klimaatcrisis aanpakken is bittere noodzaak, maar ook harde business. Goed voor onze economie! Daarom zegt D66: stop alle subsidies aan fossiele industrie. Sluit alle kolencentrales eerder dan 2030. Halveer de veestapel en stop de bio-industrie.”

Haha, ja, de bio-industrie moet eraan geloven om het klimaat te redden of zo, maar mevrouw mag natuurlijk wel gewoon blijven vliegen. En veelvuldig ook.

De klimaatcrisis aanpakken is bittere noodzaak, maar ook harde business. Goed voor onze economie! Daarom zegt #D66: stop alle subsidies aan fossiele industrie. Sluit alle kolencentrales eerder dan 2030. Halveer de veestapel en stop de bio-industrie.https://t.co/BjvNGsCJuJ — Sigrid Kaag (@SigridKaag) February 13, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wat een hypocriet D66-pleefiguur is Sigrid Kaag, zeg. En maar quasi-inspirerend moralistisch wauwelen.