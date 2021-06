Hilarisch! D66 komt met totaal overdreven Kaag-propagandafilmpje: “Houd nooit je mond!”

Grappiger dan dit wordt het niet. D66 is vandaag met een fan-tas-tisch vermakelijk propagandafilmpje gekomen over De Grote Leider van de partij, Sigrid Kaag. De beelden én tekst lijken overgenomen te zijn van LuckyTV, maar blijkbaar meent de partij het echt. Sigrid Kaag als grote redder des vaderlands. Nee, meer dan dat! Als de verlosser en het morele kompas van ons volk.

Houd. Toch. Op.

In de politiek wordt er niet genoeg gelachen. Nou, vandaag verandert dat. In ieder geval voor één dag, want D66 heeft het feit dat Sigrid Kaag zich “een jaar geleden” kandideerde voor het lijsttrekkerschap van de partij aangegrepen om een hilarisch propagandafilmpje te maken én online te zetten. Het is zo enorm overdreven dat je als burger wel keihard moet lachen.

Hier, kijk maar:

Een jaar geleden kandideerde @SigridKaag zich als lijsttrekker voor D66. En wat een jaar was het! Campagnevoeren in coronatijd, tientallen debatten, tv-interviews en als klap op de vuurpijl een verkiezingsoverwinning van 24 zetels. ⭐ Meedoen? Word lid! https://t.co/hLEvALH0X5 pic.twitter.com/E3EPUpWjkf — D66 (@D66) June 21, 2021

“Groot dromen, maar dan met de mouwen opgestroopt om ook groot te doen,” aldus mevrouw Kaag in haar fantastisch versie van haar “moerstaal.” “Zo groot als maar enigszins gaat. Niet alleen maar preken hoe het beter kan en moet. De kar trekken. Desnoods dúwen. Maar wel in de juiste richting,” aldus de vrouw die onlangs nog op het vliegtuig stapte “in de richting” van Luxemburg.

Want wij weten waar we naartoe willen. Naar een samenleving die vrijer,” op dat moment zie je mensen in beeld die elkaar niet de hand geven maar elleboogstoot onder het mom van corona, “gelijker” (we schakelen over op twee lesbiennes), “en rechtvaardiger” (we zien Kaag staan terwijl ze met een hoofddoekdragende moslima staat te praten) “uit de crisis komt.”

En dat komt het inspirerende deel (lol, kuch, hoest) van het filmpje. “Laat je niet klein maken,” draagt mevrouw ons op. “Droom groot. Sta op. Ontdek wie je bent, wat je kan, en wat je wilt zijn. Heb lef. Grijp je kansen. En houd nooit je mond. Laat je stem klinken. We zijn met velen.”

Na die laatste zin zie je de beelden van een feestende Kaag die op verkiezingsavond op die tafel klom en daar allerlei poses liet zien voor de camera.

Ja, ja, Emile Ratelband is er niets bij. Wat een inspirator! Echt hoor! Als ik groot word wil ik net zo worden als D66-leider Sigrid. Heldin!