Linkse kartel (media en politiek) in paniek: ‘Thierry Baudet wil partij uitbouwen tot een alternatieve samenleving!’

Eind mei nam Thierry Baudet een filmpje op met mede-FVD’er Ralph Dekker. Het onderwerp van gesprek? De noodzaak voor FVD’ers om samen een nieuwe zuil, of alternatieve maatschappij, op te zetten. Een schitterend idee. En het allermooiste van het idee? De linkse kartelmedia zijn getriggerd.

Ik had heel even de hoop dat de kartelmedia het niet zou opvallen dat wij van conservatief en libertarisch rechts een mooi plan hebben om een alternatieve, parallelle samenleving op te zetten. We kunnen immers heel goed zonder hun ‘hulp.’ Maar, helaas. Blijkbaar is er daar toch iemand wakker geworden, en dus kregen we deze week ineens dit soort artikelen in het Algemeen Dagblad.

“Thierry Baudet zinspeelt op een eigen Forum-cryptomunt, als onderdeel van het ‘Forumland’ dat hij als een soort zuil wil vormgeven. Dat idee, dat al lang geleden postvatte, wordt steeds concreter,” aldus de krant. Vervolgens wordt er min of meer in uitgelegd wat Baudet – en ook ik! – wil, maar dan natuurlijk wel op zo’n manier dat het toch zo negatief mogelijk wordt gepresenteerd.

Ook GroenLinks-marxist / Tweede Kamerlid Lisa Westerveld doet een duit in het zakje. Volgens haar is het idee van Baudet een teken van “sektevorming” en daarom “doodeng.” Ofzo.

Ik lees hier allemaal leuke grapjes over #forumland, maar deze sektevorming is natuurlijk ook gewoon eng. https://t.co/1DTkXoh2CB — Lisa Westerveld (@Lisawesterveld) June 4, 2021

Natuurlijk is dat je reinste flauwekul. Er is helemaal niets “sekte-achtig” aan. Baudet wordt niet verheerlijkt. Hij wordt niet gezien als de messias door ons van conservatief-libertarisch Nederland.

Nee, wat wij willen is een alternatieve, digitale maatschappij creëren waarin we ons thuis kunnen voelen. Een samenleving, zo je wilt, waarin de extreemlinkse woke-gekte van sekteleden als GroenLinks niet de leidende factor zijn. Een samenleving, kortom, waarin het gezond verstand regeert.

Een ander, echt Nederlands, woord daarvoor is: een zuil. Zuilen hadden niets te maken met sektes. Maar verschillende mensen met verschillende principes en verschillende waarden besloten vooral met elkaar te leven. Nu gebeurt dat ook – die hele gestoorde Woke-cultuur van GroenLinks is óók een zuil, hoewel een zuil die zich probeert op te dringen aan de rest van Nederland.

En dat is nou eigenlijk het grote verschil. Wij conservatieven willen helemaal niet onze denkbeelden door de strot van anderen duwen. Wij willen alleen op onze manier kunnen leven. Met elkaar. Digitaal, tenminste. Dit in tegenstelling tot de cultuurmarxisten van GroenLinks en D66, die niet alleen overduidelijk een sekte aanhangen – inclusief irrationele overtuigingen – maar ook nog eens hun sekte aan iedereen willen opdringen. Leef zoals zij willen, of anders.

Forumland is precies wat we nodig hebben. Het mooiste zou zijn om samen een eiland ergens te kopen en daar helemaal opnieuw te beginnen. Maar ja, dat zit er voorlopig niet in. Daarom organiseren we ons maar digitaal, en vormen we op die manier alsnog een hechte gemeenschap; een gemeenschap waarin we ons op onze plek voelen.

Het zegt álles over het media- en het partijkartel (dat eigenlijk één en hetzelfde kartel vormen) dat zij zo angstig en fel reageren op dit idee. Ze zijn werkelijk doodsbang dat wij hun monopolie op de cultuur, de economie, het onderwijs, en de politiek doorbreken – en laten zien aan de rest van Nederland dat we best op een andere manier in het leven kunnen staan.

