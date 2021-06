LOL! ‘9 miljoen euro! Bedankt, Sywert’-vliegtuigjes vliegen over het land. Sywert ontkent erachter te zitten

Hilarischer dan dit wordt het niet. Vandaag vlogen er boven verschillende grote steden vliegtuigjes met een banner rond. “€ 9.000.000!!!” stond erop te lezen. “Bedankt, Sywert.” Met andere woorden, de banners waren zogenaamd in naam van Sywert de lucht in gestuurd, maar iedereen begreep dat het een ludieke actie was van een criticus. Toch voelde Sywert zelf zich geroepen om op Twitter duidelijk te maken dat hij er niet achter zat. Hij zou Nederlanders immers nooit zomaar bedanken voor zijn nieuwe fortuin!

Mattijs Glas berichtte vandaag dat hij een wel heel ironisch beeld zag, boven zijn stad (Utrecht). Want toen hij omhoog keek zag hij daar opeens een vliegtuigje met de tekst: “€ 9.000.000. BEDANKT, SYWERT.”

Ook in andere steden was het raak. Twitter-gebruiker Robert zag er bijvoorbeeld eentje vliegen in Baarn:

En grapjas Jona Lendering “bewijst” dat een ánder vliegtuigje actief was boven Amsterdam:

Hilarisch natuurlijk, juist omdat het zo klopt. Eigenlijk zou Sywert zoiets inderdaad moeten doen. Want jongens, want heeft hij grof verdiend aan die hele mondkapjeszwendel, zeg. Sorry, mondkapjeshandel bedoel ik, natuurlijk. Spelfoutje moet kunnen, toch?

Gek genoeg was Sywert zelf er allerminst over te spreken. “De suggestie die in dit artikel,” aldus Sywert terwijl hij naar een lokale krant linkt: “is onjuist: ik heb niets met deze vliegtuigjes, die ook over mijn huis vliegen, te maken.”

Sywert, maak je geen zorgen. Geen weldenkend mens die ervan uitgaat dat jij zo fatsoenlijk bent om de Nederlandse staat én belastingbetaler even te bedanken voor je snel vergaarde fortuin.

De vliegtuigjes zijn eigendom van Dutch Air Advertising. In de hier boven gelinkte krant geeft het bedrijf aan geen informatie bekend te maken over hun cliënt die deze actie heeft betaald. Maar, zegt Bert van de Bunte van het bedrijf: “Ik vond het een hele leuke tekst.”

Ik ook, Bert. Sterker nog, als ik de reacties zo afspeur op sociale media kan ik niet aan de indruk ontkomen dat er maar één man is die daar anders over denkt: Sywert. Kunnen ze morgen weer gaan vliegen? En overmorgen! Dit is hilarisch!

