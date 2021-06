‘Mark Rutte speelt nep-open kaart: doet alsof hij door wil CU, maar kiest eigenlijk voor de PvdA’

Nou, nou, zo, zo. Hij heeft er drie maanden over gedaan, maar het hoge woord is er dan eindelijk uit. Mark Rutte, demissionair premier en notoire leugenaar, wil het liefst door met de huidige coalitie. Dus met het zogenaamde motorblok plus ChristenUnie. Dat is dus die zogenaamd christelijke partij die een motie van wantrouwen tegen hem steunde.

“Dat zou onze voorkeursvariant zijn,” zei Rutte vandaag tegen de NOS in het “formatievlog” Rondje Binnenhof. “De ChristenUnie, daar kunnen we goed mee samenwerken.”

Tja. Heel verrassend is dat natuurlijk niet. Want, oké, ja, de ChristenUnie stemde voor de motie van wantrouwen tegen Rutte omdat die publiekelijk gelogen en bedrogen had, maar zoals iedereen ook toen al wist was dat eigenlijk eerst en vooral een theaterstukje voor de bühne. Segers dacht dat hij het even zo moest doen om zijn positie in z’n partij niet te verliezen. En dus keerde hij zich zogenaamd tegen Rutte.

Ook nu roept Segers nog steeds dat hij eigenlijk denkt dat zijn partij het beste een constructieve rol in de oppositie kan spelen dan weer mee te gaan regeren. Maar dat is natuurlijk puur een onderhandelingstactiek. Geen weldenkend mens die daar van onder de indruk is.

Is er dan helemaal geen goed nieuws? Nee. Want ik denk dat Rútte de boel nu óók flest. Hij weet heel goed dat Kaag (D66) niet meer door wil met de ChristenUnie, maar juist met GroenLinks of PvdA. En ja, die twee partijen laten elkaar niet los. Wat Rutte nu dus doet is eigenlijk tegen die partij zeggen: “Laat elkaar los, want anders doen jullie allebei niet mee. Ik heb opties.”

Ga er dus maar vanuit dat er een kabinet komt van VVD, CDA, D66 en… de PvdA. Alleen als de PvdA de rug recht houdt en écht niet meedoet zonder GroenLinks mag de ChristenUnie weer meedoen. Daar durf ik vergif op in te nemen.

