Oud-hoofredacteur NOS Hans Laroes begrijpt er niets van: ‘Waar komt idee vandaan dat GL en PvdA niet samen mogen regeren?’

De oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal, Hans Laroes, is wat verbaasd. Het is hem namelijk opgevallen dat er nogal wat kritiek is op de eis van PvdA en GroenLinks dat zij sámen gaan regeren. “Waar komt dat idee vandaan,” schrijft de ‘journalist’ op Twitter, “dat CDA en VVD wel samen mogen regeren, maar PvdA en Groenlinks niet?”

Hans Laroes is een grote naam en een invloedrijke man in de mediawereld. Hij was hoofdredacteur van het NOS Journaal, adjunct-hoofdredacteur bij KRO-NCRV en hij was zelfs twee jaar lang voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Kortom, als iemand een gooi kan doen naar de titel “Godfather van de Nederlandse ‘journalistiek'” dan is Hans het.

Helaas is er wel een probleempje met zijn invloed en macht. Hans is namelijk links. Heel erg links. Zeg maar: precies zo links als je zou verwachten van een oud-hoofdredacteur van het ultralinkse NOS Journaal. Hij drukte daar in zijn tijd immers zijn stempel op, en dat stempel bestond spreekwoordelijk uit Che Guevara en een marxistische hamer en sikkel.

Die linksheid bevestigt Laroes maar weer eens door zich op Twitter hardop af te vragen waar al die kritiek op PvdA en GroenLinks eigenlijk vandaan komt, de laatste dagen. Die twee partijen willen per sé samen regeren. Ze laten elkaar niet los. Laroes vindt dat prima. Sterker, hij vindt het gék dat er mensen zijn die dat merkwaardig vinden.

Waar komt dat idee vandaan dat CDA en VVD wel samen mogen regeren, maar PvdA en GL niet? — hans laroes (@hanslaroes) June 10, 2021

Dat is een heel goede vraag, natuurlijk. Misschien kan ik er antwoord op geven, bijvoorbeeld door even naar de verkiezingsuitslagen te wijzen. In 1998 hadden die twee partijen samen 56 zetels. In 2003 50. In 2012 deden ze het vervolgens met 42 zetels nog steeds heel aardig.

Maar ja. In de jaren erna werd het electoraat aanmerkelijk minder socialistisch. Want in 2017 moesten GroenLinks en PvdA sámen genoegen nemen met een magere 23 zetels… en bij de laatste verkiezingen, van 17 maart 2021, bleven daar er nog maar een bespottelijke 17 van over.

Zoals een twitteraar dan ook duidelijk maakt aan Laroes: het idee dat die partijen niet samen kunnen regeren komt dus bij de kiezer vandaan. De kíézer wil niet dat deze twee ultralinkse partijen samen in een coalitie gaan zitten om zo hun linkse ideologie op te dringen aan de rest van het land.

Dat wordt bevestigt door een peiling van Maurice de Hond. Die vroeg enkele weken geleden wat de kiezer van allerlei mogelijke coalities vond. Het Kaag-kabinet kwam daar overduidelijk als meest impopulaire optie uit de bus rollen. Sterker nog, die coalitie wordt nu al zo vreselijk gehaat dat CDA en VVD zichzelf volledig opblazen als ze er tóch instappen.

Dus Hans, dit is wat er aan de hand is. Er is geen wet die zegt dat GroenLinks en PvdA niet samen mogen regeren, maar de kiezers willen het gewoon absoluut niet hebben. Get it yet?

