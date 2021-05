Peiling Maurice de Hond: enórm verzet tegen Kaags beoogde droomcoalitie van VVD-D66-CDA-PvdA-GroenLinks

Sigrid Kaag ziet het al helemaal gebeuren. En snel een beetje: een links kabinet van VVD, D66, CDA, de PvdA en GroenLinks. Ze heeft er echt zin in. Alleen is er één probleem voor mevrouw: uit nieuw onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat de Nederlandse kiezer zo’n coalitie totaal niet ziet zitten. En niet alleen de “algemene kiezer” is er fel op tegen, dat geldt ook specifiek voor kiezers van VVD én CDA. Als er voor de verandering een keer geluisterd wordt naar de kiezer kan Kaag haar droomcoalitie, die voor de rest van ons een ware nachtmerriecoalitie is, dus op haar buik schrijven.

De afgelopen dagen heeft peiler Maurice de Hond niet alleen gekeken naar de zetelverdeling, maar ook naar de vraag: welke partijen zouden wat de kiezer betreft een coalitie met elkaar moeten vormen? Nou, de resultaten daarvan zijn binnen, en ze zouden Den Haag heel wat kopzorgen moeten opleveren. Want de beoogde coalitie van VVD, D66 en CDA aangevuld met ultralinkse partijen Partij van de Arbeid en GroenLinks wordt op voorhand al gehaat door de kiezer.

En ja, dan bedoel ik echt gehaat. Want maar liefst 62% van alle kiezers vindt deze coalitie wanstaltig. Daarbij is het opvallend dat ook – en zelfs met name! – kiezers van VVD én CDA zo’n linkse coalitie écht niet zien zitten. Maar liefst 79% van VVD’ers – die normaal toch echt blind achter Mark Rutte aan lopen – zijn er tegen, en voor CDA’ers is dat zelfs 85%.

Zoals je hier boven kunt zien varen andere coalitiemogelijkheden met alleen PvdA of alleen GroenLinks ietsje beter. Zeker die met alleen de PvdA is voor VVD’ers en CDA’ers meer acceptabel – hoewel ook niet populair, met respectievelijk eenderde en 4 op de 10 die daar geen trek in hebben.

Kortom, als Wopke Hoekstra akkoord gaat met een coalitie met die twee linkse partijen blaast hij het CDA echt voor eens en voor altijd op. En dit terwijl de partij in de peilingen al terug is gevallen van 15 zetels in de Kamer nu, naar 11 zetels virtueel. Hij kan zich geen grote misstappen veroorloven.

En dus zal er naarstig gekeken moeten worden naar andere coalitiemogelijkheden. Maar ook die zijn niet populair. De minst impopulaire coalitie is een minderheidscoalitie van VVD, D66 en CDA. Die partijen zouden dan dus steeds op zoek moeten naar gelegenheidspartners om bepaalde wetten door het parlement te loodsen. Blijkbaar wil de kiezer dus écht meer dualisme.

Je zou dus denken: helder. Een minderheidscoalitie moet er komen. Maar er is één probleem: dat gejuich over dualisme in Den Haag is puur theater. Natúúrlijk willen ze daar geen Tweede Kamer met tanden. Dat beperkt de macht van het kabinet alleen maar. Als Rutte, Hoekstra en Kaag iets niet wensen te zien, dan is dat het.

Als je dat beseft en dan ook nog eens meeneemt dat het partijkartel sowieso lak heeft aan de mening van de kiezer is er maar één conclusie mogelijk: er komt een links kabinet met zowel PvdA áls GroenLinks. Want de PvdA laat GroenLinks niet los, D66 wil de PvdA, en Rutte is bereid alles te doen om aan de macht te blijven. En Hoekstra? Dat is de grootste hagedis van allemaal; die maakt het écht niet uit wat zijn achterban vindt en denkt.