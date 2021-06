PvdA-leider Ploumen totaal verbaasd: ‘VVD en CDA blokkeren formatie zonder opgaaf van redenen’

De ‘snelle’ formatie komt voor geen meter vooruit en PvdA-leider Lilianne Ploumen wijt dat vooral aan de ‘twee rechtse partijen’ die de formatie ‘zonder opgaaf van redenen blokkeren’, zo zei ze vanmiddag. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet, want de PvdA doet exact hetzelfde.

Rutte hangt lekker achterover en laat de andere partijen het mooi uitvechten. Het CDA is momenteel druk bezig om zichzelf nog meer op te blazen en bij D66 vliegen ze er vrolijk op los. Niemand beweegt of neemt regie.

De twee linkse partijen, die allebei flink hebben verloren tijdens de afgelopen verkiezingen, willen maar wat graag meeregeren. Beide hebben ze weinig te verliezen, maar toch kijken ze raar op dat de VVD en het CDA weinig voelen voor zo’n kabinet.

‘Zonder opgaaf van redenen blokkeren ze de formatie’, zegt Ploumen hypocriet. De enige redenering voor waarom haar partij aan GroenLinks vasthoudt komt namelijk ook niet verder dan ‘omdat dat een verkiezingsbelofte is’. Het feit dat die twee partijen zo keihard zijn afgestraft zou in principe reden genoeg moeten zijn voor de VVD en het CDA om daar niet mee in zee te willen gaan.

GroenLinks-leider Jesse Klaver doet er zelfs nog een schepje bovenop, zo blijkt uit dit fragment van BNR Nieuwsradio:

In de Middag | De formatie zit muurvast en PvdA-leider Ploumen wijt het vooral aan de 'twee rechtse partijen' die de formatie 'zonder opgaaf van redenen blokkeren'. Toch houden GroenLinks en de PvdA de formatie ook tegen door elkaar niet los te laten, is het verweer. pic.twitter.com/XIqS93otMr — BNR Nieuwsradio (@BNR) June 21, 2021

‘Wij hebben al een stap gezet door na de motie tegen Rutte tóch met hem (als mogelijk volgende premier) te zijn gaan praten, dus nu is hij aan zet’, is Klaver’s argument. Al met al schiet het dus nog steeds voor geen meter op en is het maar afwachten wie als eerst met z’n ogen knippert. De enige echte verliezer op dit moment is de burger.