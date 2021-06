Sigrid Kaag grijpt dreigende schoolsluiting aan om open deuren in te trappen: “Meer salaris voor leraren”

Eerder vandaag werd bekendgemaakt dat een aantal scholen in de grote steden kampen met een enorm lerarentekort en mogelijk zelfs op termijn zouden moeten sluiten. Demissionair minister en D66-partijleider Sigrid Kaag grijpt het bericht aan om te pleiten voor een hoger salaris voor leraren en kleinere klassen…

Er wordt al jaren geroepen dat er een lerarentekort is en dat dit probleem eigenlijk alleen maar erger wordt. Dat is waarschijnlijk zelfs één van de redenen waarom mensen ook afgelopen verkiezingen weer op ‘onderwijspartij’ D66 hebben gestemd. In de jaren dat D66 in de coalitie zat is er nauwelijks iets veranderd, anders hadden de scholen in de grote steden dit probleem nu niet.

Maar zonder blikken of blozen, en überhaupt zonder te kijken naar de onderliggende oorzaak voor het probleem waar die scholen mee kampen, kwakt Kaag dit soort holle D66-retoriek op Twitter:

De kansen van kinderen mogen nooit in het geding komen. Laten we het prachtige beroep van leraar aantrekkelijker maken.

– Meer salaris voor leraren

– Kleinere klassen

– Minder lesuren voor leraren

– Geld direct naar de klashttps://t.co/5lhQVG2BrO — Sigrid Kaag (@SigridKaag) June 28, 2021

‘Gewoon meer geld in pompen en dan komt het wel goed’, is de boodschap. En dat blijkt ook uit ‘De nieuwe onderwijsvisie van D66‘, want de 44 voorstellen die daar worden gedaan hebben bijna allemaal praktisch dezelfde strekking. Dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit is gegaan en dat leraren meer bezig zijn met bureaucratie dan met lesgeven, kun je volgens D66 gewoon oplossen door randzaken gratis te maken en er vooral meer geld in te blijven steken.

Ze zouden zich bij die partij eens af moeten vragen waarom juist scholen in grote steden hier nu zoveel last van hebben, terwijl het tekort in scholen van kleinere gemeenten een stuk minder (maar nog steeds erg) is. We hoeven ons de komende jaren in ieder geval niet af te vragen of het snel beter zal gaan met de scholen en het lerarentekort in ons land. D66 gaat het probleem namelijk behandelen alsof het een soort binnenlandse ontwikkelingshulp is en vraagt zich na vier jaar af waar al het geld is gebleven en waarom er geen resultaat is geboekt.