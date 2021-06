Sneue Sigrid Kaag framet Geert Wilders: ‘Giftige aanval op pers is aanval op ons allemaal’

Geert Wilders is niet van plan om ook maar een woord terug te nemen van zijn ‘tuig van de richel-opmerking richting journalisten, zo laat hij in een tweet weten. Sigrid Kaag reageert daar op, noemt het “opnieuw een giftige aanval van Wilders op de pers”, en werpt zichzelf op als hoeder van vrijheid en democratie.

Hier de hele tweet:

Opnieuw een giftige aanval van Wilders op de pers. Dit is een aanval op ons allemaal. En op onze vrijheden. Meer dan ooit moeten we die juist beschermen. Dat zijn we aan onze democratie verplicht. https://t.co/oMWEfCeVdP — Sigrid Kaag (@SigridKaag) June 8, 2021

Wilders gaf duidelijk aan waarom hij die opmerking maakte. Hij verwijt de journalisten namelijk een “links activistische houding” en noemt ze “lakeien van de macht”. Niet zo gek ook, want echt moeilijke vragen stellen aan politici van regeringspartijen doen ze meestal niet. Daarom was het ook zo’n ding dat Nieuwsuur tijdens de afgelopen verkiezingen zo opviel: ze deden ineens hun werk.

Maar nu is Wilders, die zelf al jarenlang met beveiliging rond moet lopen omdat hij zijn mening verkondigt, ineens het gevaar voor “ons allemaal”, “onze vrijheden” en “onze democratie”, volgens Kaag. Alsof Wilders het maar gewoon moet blijven slikken dat hij telkens weer voor nazi wordt uitgemaakt als hij zegt dat bepaalde asielzoekers (of terroristen) het land uit moeten. ‘Dan moet hij dat misschien maar niet zeggen’, roepen die hyper moralistische journalisten dan, terwijl ze hun vermeende objectieve houding uit het raam kieperen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vrijheid van meningsuiting is er kennelijk niet voor mensen zoals Geert Wilders, want (felle) kritiek op de pers staat gelijk aan een aanval op diezelfde pers. Dan doen woorden er ineens toe. En wie weet spoor je zo wel iemand aan om tot geweld over te gaan, net als wanneer je iemand herhaaldelijk islamofobe racistische nazi noemt, bijvoorbeeld. Of wanneer je doet alsof die kritiek een aanval is op de kern van onze samenleving…

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!