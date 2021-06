Van der Plas (BBB) hekelt al het boeren bashen: ‘Ze krijgen overal de schuld van, alsof ze van kwade wil zijn!’

BBB-politici Caroline van der Plas laat in een interview nog maar eens weten waarom haar partij in het leven is geroepen. Nu ze alweer enkele maanden rondloopt in de Haagse slangenkuil weet ze als geen ander hoe bepaalde groepen in Nederland – in dit geval de agrarische sector – keer op keer door het slijk worden gehaald voor politiek gewin. De negatieve framing van boeren door de politiek is iets wat haar en haar partij een doorn in het oog is.

De afgelopen maanden heeft de nieuwe partij meerdere malen in de middelpunt van de media-aandacht weten te staan. In een interview met HP/De Tijd geeft BBB-leider Caroline van der Plas aan dat dit geen bewuste acties waren – de aandacht zoekt ze niet voor zichzelf op, maar is een gevolg van het feit dat ze haar partij in het middelpunt van het debat wil zetten. Ze hekelt simpelweg het feit dat boeren keer op keer negatief worden neergezet. De agrarische sector krijgt voor nagenoeg alles wat ‘fout’ gaat de schuld, aldus de politica.

“Of het nu gaat over stikstof, de CO2-uitstoot, dierenleed of het verdwijnen van de regenwouden: boeren krijgen overal de schuld van. Alsof ze van kwade wil zijn. Dat ís gewoon niet zo. Boeren investeren bijvoorbeeld volop in duurzaamheid en dierenwelzijn. Zo is de stikstofuitstoot in de landbouw sinds 1990 met 70 procent gedaald en het gebruik van antibiotica met bijna 50 procent.”

We hebben in het recente verleden nog gezien waar deze politieke afkeer van de agrarische sector toe leidde: boeren in het land kwam massaal in protest bij de boerenprotesten van twee jaar terug. Met Van der Plas en BBB in de Kamer lijkt deze groep een mondige vertegenwoordiging te hebben gekregen. Van de ‘klassieke’ boerenpartijen CDA en CU lijkt de sector het al niet meer te moeten hebben. Dit verklaart ook grotendeels de onstuimige groei van de partij in de peilingen.

Daarnaast maakt Van der Plas ook duidelijk op te komen voor álle Nederlanders die gepiepeld worden door de overheid. In een Kamerdebat in mei verwoordde de politica dit al treffend door aan te geven dat het tijd wordt “dat de overheid zich gaat realiseren dat zij er voor de burgers is, en niet andersom.” We hebben helaas in vrij korte tijd gezien dat de overheid deze visie al lang door wc heeft gespoeld. Zéker wat betreft boeren.