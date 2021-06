Van der Plas (BBB) nu écht WOEST op Bromet (GroenLinks): ‘Een Kamerlid dat leugens verspreidt. Ik ga hier werk van maken!’

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging is he-le-maal klaar met GroenLinks-extremist Laura Bromet. Deze quasi-groene deugkneus haalde het vandaag namelijk in haar hoofd om niet één, maar twéé keer te liegen over de BBB-leider. Nou, helaas voor Bromet, dan is ze bij Van der Plas aan het verkeerde adres. “Een Kamerlid dat leugens verspreidt over een ander Kamerlid,” schrijft Van der Plas woedend op Twitter. “Ik vind daar wat van. Ik ga hier werk van maken.”

Dat ze bij GroenLinks niet in hun eerste leugen gestikt zijn wisten we al. Maar het Kamerlid Laura Bromet (die ondergekende overigens eerder blockte op Twitter omdat ik de euvele moed had – niet schrikken! – om het niet met haar eens te zijn en dat hardop te zeggen) maakt het vandaag wel heel… uh, bont.

Want eerst beweerde ze dat Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) zogenaamd een heel pleidooi had gehouden voor de bontindustrie. Dat was problematisch, omdat daar helemaal niets van klopte. Van der Plas reageerde dan ook scherp en zette Bromet meteen op haar plek. Publiekelijk. Op Twitter.

Maar Bromet was nog niet klaar. Want in plaats van haar excuses aan te bieden voor haar wangedrag deed ze er nog gewoon een schepje, of eigenlijk een leugentje, bovenop. Want toen ze dacht dat niemand meekeek beschuldigde ze Van der Plas er ook van dat ze was weggelopen bij het debat over de landbouw en wat dies meer zij.

Vandaar dat ze alweer vertrokken is uit het debat — Laura Bromet 🍀 (@LauraBromet) June 23, 2021

En toen, nou toen werd het leuk. Want Van der Plas las wéér mee. En ze reageerde furieus. Ze had namelijk van tevoren en in het bijzijn van clown Bromet aangegeven dat ze het kleinere debat voortijdig zou moeten verlaten omdat er in de plenaire zaal een debat zou zijn over de formatie. Logischerwijze moest ze daar óók bij zijn.

Let wel, Van der Plas zit in een fractie van… één. Het is eigenlijk al ongelooflijk dat ze zoveel verschillende debatten bijwoont, overal haar zegje doet, en nog voorbereid is ook. Maar dan valt zo’n stiekemerd van GroenLinks haar dus aan omdat ze niet overal, de hele tijd bij kan zijn. Terwijl ze dus harder werkt dan 99% van haar collega’s en letterlijk van hot naar her rent.

Eigenlijk is het natuurlijk gewoon een grof schandaal.

Volgens mij gebruikte Geert Wilders onlangs een héél geschikte term voor figuren als Bromet. Ze mag dankbaar zijn dat Van der Plas zulke termen niet gebruikt.