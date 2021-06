[Video] Sylvana Simons eist ‘solidariteit’: ‘Stuur zo snel mogelijk, zo veel mogelijk Janssen-vaccins naar Suriname!’

BIJ1-leider Sylvana Simons vindt het helemaal niet fijn dat mensen kunnen “kiezen” voor het Janssen-vaccin, terwijl dat niet nodig is omdat we genoeg andere vaccins hebben, nu dat Nederland in de “luxe-positie” verkeert dat we heel veel vaccins hebben. Want, stelde ze vandaag in de Tweede Kamer, in plaats van mensen meer keuzevrijheid te bieden kunnen we die vaccins veel beter verschepen naar een land dat steevast steen en been klaagt over Nederland. Jawel, we hebben het over: Suriname.

“Het schijnt dat we daar [het Janssen-vaccin] heel veel van over hebben,” zei Simons vandaag toen D66-woordvoerdermannetje Jan Paternotte het woord voerde. “Hartstikke mooi als mensen daarvoor kunnen kiezen,” ging ze verder.

De situatie in Suriname is kritiek. @SylvanaBIJ1 pleit er tijdens het #coronadebat voor om de extra Janssen-vaccins zo snel mogelijk die kant op te sturen. Solidariteit is van levensbelang. pic.twitter.com/USyaITvjTx — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) June 3, 2021

Nou ja, eigenlijk vindt ze dat helemaal niet hartstikke mooi. “Maar veel van die vaccins zouden natuurlijk nog beter tot hun recht komen in landen die nu schreeuwen om hulp,” aldus Simons. “En Suriname is één van die landen, en ik hoor graag van de heer Paternotte of hij niet, net als BIJ1 denkt dat het heel verstandig zou zijn om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk van die extra Janssen-vaccins naar Suriname te sturen.”

Want keuzevrijheid voor Nederlanders is hartstikke fijn, maar niet als het betekent dat een heel onafhankelijk land, dat graag op eigen benen wilde staan en dat geen kans onbenut laat om een sneer uit te delen naar Nederland, dan géén keuze heeft. Ofzo.

Afijn. Het zal. Wat wél grappig is? Een criticus zou kunnen zeggen dat het toch wat apart is dat Simons zo pro-Suriname zegt te zijn, maar vervolgens een bende vaccins naar dat land wil verschepen die wij zelf niet meer gebruiken omdat we bétere vaccins hebben die “minder risicovol” zijn voor met name jongeren. Zal ze de ironie zelf zien?

