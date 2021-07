Beertema (PVV) over verwezenlijking woke-agenda D66: ‘D66-kiezers zijn useful idiots van de partijtop’

De afgelopen vier jaar zijn er enorm veel drammerige woke-regels ingevoerd in het hoger onderwijs. D66-minister Ingrid van Engelshoven heeft de deur wagenwijd opengezet voor de giftige woke-ideologie. Voor sommigen kwam dit als een verrassing aan, maar niet voor PVV-Kamerlid Harm Beertema. Volgens de politicus zijn veel D66-kiezers gewoon ongeïnformeerd en zijn het meer ‘nuttige idioten’ van de partijtop om een drammerige agenda door te drukken.

Journalist en criticaster Syp Wynia vroeg zich openlijk af wat de zogeheten woke-politiek, wat op een kruistocht tegen alles wat ‘wit’ is lijkt, van Onderwijsminister Van Engelshoven te maken heeft met de partijprincipes van D66. PVV’er Harm Beertema zegt hier wel een verklaring op te hebben. Volgens het Kamerlid zijn veel D66-stemmers gewoon ongeïnformeerd en zien zij het stemmen op die partij als een “lifestyle”, ondertussen profiteert de partijtop optimaal van dit soort kiezers.

Goeie vraag. Mijn antwoord: een kleine minderheid van zeer linkse woke fanatici bepaalt alles, de @D66-kiezers/-leden, ongeïnformeerd en ongeïnteresseerd als ze zijn, zijn de useful idiots van de top. Zij beleven @D66 als lifestyle, als signaal dat ze niet van de straat zijn. https://t.co/hsgZDGYV1f — Harm Beertema (@harmbeertema) July 20, 2021

Het is natuurlijk een interessant antwoord met zeker een kern van waarheid. Veel D66-stemmers hebben werkelijk waar geen flauw benul wat de woke-politiek van Van Engelshoven veroorzaakt in dit land. Op papier klinkt deze ‘solidariteit’ en het streven naar ‘gelijkwaardigheid’ allemaal heel mooi, maar ondertussen zien we in de praktijk ziekelijke taferelen ontstaan. Het turven van etniciteit onder personeel van onderwijsinstellingen bijvoorbeeld, iets waar iedere echte liberaal van zou gruwelen natuurlijk. Maar de partijtop van D66 niet, die hebben de identiteitspolitiek niet alleen omarmd, ze zijn in zekere mate de apologeten van dit gedachtegoed.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het moet niemand verbazen dat op de lange termijn een partij zoals D66 steeds dichter bij BIJ1 zal gaan staan. Beertema beseft goed dat de partijelite gretig gebruikt van hun onwetende kiezers. De meeste mensen stemmen simpelweg op die partij omdat het in hun plaatje van levensstijl past – en daarnaast is het politiek acceptabel om tegen iedereen te vertellen dat je op deze partij stemt.