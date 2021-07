Belachelijk! Meer dan 100 Kamerleden stemden voor A-status van coronavirus

Vandaag vond de hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV plaats. Meer dan honderd Kamerleden stemden vóór de A-status van het coronavirus. Volstrekt idioot!

Door het aannemen van dit wetsvoorstel wordt het coronavirus gelijkgesteld aan ziektes als Ebola, MERS, Pokken en Polio. Dat zijn allemaal ziektes met overlijdenspercentages van minimaal 10 procent (onbehandeld), oplopend tot wel 90 procent in het geval van bepaalde Ebola-varianten. Het coronavirus komt daar totáál niet bij in de buurt (Het RIVM schat de Infection Fatality Rate (IFR) op een waarde tussen de 1 en 1,3 procent.

Momenteel verandert de uitslag van deze hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer nog niet zoveel. Maar als ook de Eerste Kamer dit wetsvoorstel er doorheen loodst, dan wordt het een ander verhaal. De overheid kan dan namelijk:

Een meldingsplicht opleggen aan artsen; Alle bestrijdingsbevoegdheden uit de Wpg activeren (zoals: verplichte thuisisolatie, lockdowns en testen voor toegang); De minister voor Medische Zorg aanwijzen als ‘verantwoordelijk voor de leiding van de bestrijding van deze ziekte‘, die daardoor samen met de voorzitter van de Veiligheidsregio en de GGD behóórlijk wat kunnen gaan bepalen.

‘Ja maar dat kan de overheid nu toch ook al?’ Klopt, maar dat was op basis van een tijdelijke wet die om de paar maanden geheractiveerd of verlengd moest worden. Dat hoeft straks dus niet meer!

Hugo de Jonge, of zijn opvolger, kan straks met twee telefoontjes (één naar de voorzitter van de Veiligheidsregio en één naar de GGD) een lokale lockdown afkondigen, het dragen van mondmaskers verplichten en quarantaine afdwingen. De grootte van de uitbraak maakt daarbij niets uit, het is immers een A-status ziekte!

Het is echt compleet belachelijk om in dit stadium van de coronabestrijding nog zulke macht over te hevelen aan dit demissionaire kabinet en ruim 100 Kamerleden werkten daar zonder blikken of blozen gewoon aan mee. Want iemand als Hugo de Jonge heeft het tot nu toe namelijk zo goed gedaan…