Faalbeleid faalt iets té hard: extra overleg kabinet en burgemeesters over belang basisregels en betere controle

Het kabinet begint zich inmiddels toch wel zorgen te maken nu de besmettingscijfers weer omhoog schieten en er overal coronabrandhaarden ontstaan. Er komt een extra overleg tussen kabinet en burgemeesters over het belang van de basisregels, betere controle en ingrijpen bij uitbraken.

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wijt de oorzaak van de uitbraken aan de horeca en gemeenten, die moeten volgens hem ‘beter meedoen’. Op de zéér terechte vraag of het CoronaCheck-systeem zelf niet het probleem is, antwoordt hij dat ‘dat nu niet de oorzaak is van de uitbraken’, meldt politiek verslaggever Thomas van Groningen (BNR).

Grapperhaus lijkt daarmee het falen van demissionair minister Hugo de Jonge te willen verhullen, die zelf zegt het oplopende aantal besmettingen wel te hebben verwacht. Sterker nog, De Jonge voegt daaraan toe dat er nu tóch een wachttijd komt voor een QR-code na volledige vaccinatie. Eerder zei hij nog dat het juist de bedoeling was dat gevaccineerden direct na inenting (van het Janssen-vaccin) een toegangsbewijs ontvingen. Volgens hem was dat juist het ‘lokkertje’ om mensen gevaccineerd te krijgen.

Het coronabeleid werkt volgens deze twee heren dus naar behoren en alle schuld voor de uitbraken ligt toch echt bij anderen, maar ze gaan tegelijkertijd het ‘prima werkende’ coronabeleid wél aanpassen. Het is toch werkelijk ongelofelijk. Ze doen er werkelijk alles aan om maar niet toe te hoeven geven dat het coronabeleid op praktisch alle fronten heeft gefaald, en ze durven anderen er nog de schuld van te geven ook.

En het ergste van alles is nog wel dat het gewoon voorkomen had kunnen worden als ze kritiek gewoon ter harte hadden genomen en niet telkens direct in de kramp waren geschoten. De farmaceuten maakten direct duidelijk dat het zo’n twee weken zou duren voordat iemand beschermd zou zijn: daar werd gewoon niet naar geluisterd. Andere landen zagen de Indiase Delta-variant oprukken: Schiphol moest gewoon openblijven. Strenge quarantainemaatregelen hadden verspreiding kunnen helpen voorkomen: dat bleef heel lang slechts een ‘streng’ advies en wordt nog steeds niet altijd goed gecontroleerd.

Het is fout op fout op fout. En luisteren naar kritiek? Ho maar. Maar ach, gelukkig ziet De Jonge dit als fijne leermomenten en gaat hij waarschijnlijk nog héél veel leren de komende maanden…