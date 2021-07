Filmpje! Stuitend arrogante Hugo de Jonge weigert debat aan te gaan over A-status coronavirus

Deze week was er een debat over de toekenning – via een officiële wet – van de A-status aan het coronavirus. Tijdens dat debat legde FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren zorgminister Hugo de Jonge het vuur aan de schenen. Die reageerde daar op uiterst arrogante wijze op, door gewoon géén antwoord te geven op de vragen die Van Meijeren stelde. Stuitend.

Texas en Florida hebben alle coronamaatregelen in één klap opgeheven, terwijl omringende staten het totalitaire Hugo de Jonge-model bleven hanteren. Geen enkel verschil in de cijfers. Als Gideon van Meijeren De Jonge hierop bevraagt, wringt hij zich weer in allerlei bochten.

“Het is zo’n vreemde gewaarwording,” sneerde De Jonge toen Van Meijeren een vraag had gesteld over Florida en Texas, “dat we hier serieus staan te praten over ernst van een virus dat naar inschatting van het CBS de afgelopen anderhalf jaar zo’n 30.000 doden veroorzaakt heeft in Nederland.”

Natuurlijk is dat helemaal niet gek. De A-status is namelijk normaal gesproken voorbehouden aan extreem gevaarlijke virussen als, zeg, het ebolavirus, dat een sterftecijfer heeft van maar liefst 50%. En dit is een wet, dus het is nogal wiedes dat je als regering die wet moet verdedigen.

Maar dat vond De Jonge dus niet. Oh nee. Het maakte hem alleen maar boos. Over Amerika wilde hij alleen nog maar kwijt dat “per hoofd” van de bevolking er in Amerika twee keer zoveel coronadoden te betreuren zijn dan in Amerika… en dat was het dan.

Dat had geen enkele betrekking op de vraag van Van Meijeren, natuurlijk… maar dat maakte De Jonge niets uit. Hij ging alleen maar door over “het verdriet” dat veroorzaakt was door het virus, en beschuldigde FVD van het “ontkennen” van het virus, wat natuurlijk je reinste flauwekul is. FVD ontkent niet dat er een virus is; de partij zegt alleen dat het virus niet zó extreem dodelijk is dat het ’t verdient om een A-status te krijgen.

Daar kun je, zou je denken, over van mening verschillen met elkaar. Maar nee, niet in de ogen van De Jonge. Doe je dat wel, dan ben je een “ontkenner” en moet je totaal genegeerd worden.

En zo ging het maar door. Van Meijeren stelde dezelfde vraag drie maal, en drie maal weigerde De Jonge erop in te gaan. In plaats daarvan herhaalde hij steeds weer dat het in zijn ogen belachelijk was dat ze hier zelfs maar een debat over hadden.

Een groter disrespect voor de democratie is nauwelijks denkbaar. Ook als je vindt dat corona de A-status verdient, dan nog is het absoluut niet gek om hierover in debat te gaan met het parlement, dat uiteindelijk immers de wetgevende macht is, niet het kabinet.

Kijk de discussie tussen beide heren:

Het is tijd voor het kabinet om zich een beetje op een normale manier te gaan gedragen. Dit soort arrogantie kan écht niet in het huis van de democratie – en al helemaal niet aangezien het kabinet ook nog eens “demissionair” is, wat des te meer reden zou moeten zijn voor de ministers om zich nederig te gedragen.

Maar ja, dit is helaas de Nederlandse politiek anno 2021: het partijkartel denkt dat het de mening van oppositiepartijen niet alleen kan negeren, maar die partijen zelfs als oud vuil kan behandelen. Nederland is een bananenmonarchie geworden, dat is écht de enige mogelijke conclusie.

