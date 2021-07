FVD witheet vanwege advies slavernij-excuus: ‘Polariserende waanzin! Wij zullen hier nooit mee instemmen’

Forum voor Democratie heeft op Twitter even héél duidelijk gemaakt waar de partij staat wat betreft het mogelijke aanbieden van een excuus voor de slavernij: aan de goede kant van de geschiedenis. Want, blanke mensen wordt een zelfhaatcomplex aangepraat, terwijl minderheden juist steevast te horen krijgen dat ze “slachtoffer” zijn. Dit is niets meer of minder “polariserende waanzin.”

Vandaag werd bekend dat een “adviescommissie” die opdracht had gekregen van binnenlandse zaken om het slavernij verleden, het heden en ook de huidige tijd, te onderzoeken, met het “advies” komt dat de regering “excuses” aanbiedt voor de slavernij. Daarnaast moet de regering “toegeven” dat die slavernij een enorme impact heeft gehad op minderheden en op “racisme” – ook nu nog.

Het is natuurlijk je reinste flauwekul. Natuurlijk, racisme komt heus voor in Nederland. Maar het is onzin om te verkondigen dat er sprake is van “systematisch” of “institutioneel racisme” in ons land. En excuses aanbieden voor iets waar wij als individuen geen schuld aan hebben gehad omdat de slavernij in Nederland bijna 160 jaar geleden (!) werd afgeschaft, is niets meer of minder dan gekkigheid.

Dat vind ik niet alleen, nee, Forum voor Democratie denkt daar net zo over.

“Een commissie van rappers en voetballers wil dat Nederland excuses maakt voor de slavernij van honderden jaren geleden,” twittert de partij namelijk. “Polariserende waanzin die blanke Nederlanders een schuldcomplex en verre nazaten van slaven een slachtoffercomplex aanpraat. FVD zal hier nooit mee instemmen.”

Een commissie van rappers en voetballers wil dat Nederland excuses maakt voor de #slavernij van honderden jaren geleden. Polariserende waanzin die blanke Nederlanders een schuldcomplex en verre nazaten van slaven een slachtoffercomplex aanpraat. #FVD zal hier nooit mee instemmen. pic.twitter.com/uQc9h24eEP — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) July 1, 2021

Getuige de reacties op de tweet van FVD wordt dit sentiment breed gedeeld in de samenleving. Zoals Rico van Turnhout terecht stelt was Nederland één van de eerste Westerse landen die de slavernij afschafte… en vervolgens moeten wij daar sorry voor zeggen, terwijl voetballertjes die het heel erg vinden dat er ooit slavernij was in Nederland wel maar wat graag het WK in Qatar spelen, terwijl daar hele stadions met slavenarbeid zijn gemaakt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Excuses voor de slavernij? Niet in ónze naam.