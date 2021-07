Woedende Geert Wilders eist nieuwe verkiezingen na Kaag-controverse: ‘Verkiezingen zijn onrechtmatig beïnvloed!’

Geert Wilders vindt het ongelooflijk dat de VPRO – en dus de NPO – samen heeft gespannen met D66 om zo kort mogelijk voor de verkiezingen een documentaire uit te zenden die eigenlijk een propagandafilm was van D66-leider Sigrid Kaag. Want, zegt Wilders nu, die – met publiek geld gefinancierde – propagandafilm heeft wezenlijk effect gehad op de verkiezingsuitslag. Dit betekent dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. En snel een beetje!

PVV-leider Geert Wilders zet zijn kritiek op de NPO en D66 terecht door. Want, stelt de leider van de grootste oppositiepartij van ons land, eigenlijk heeft de publieke omroep gewoon “met publiek geld een pro-D66-docu” gemaakt, “kort voor de verkiezingen.” Door dat te doen “zijn de verkiezingen dus onrechtmatig beïnvloed.” Er is wat hem betreft dan ook maar één conclusie mogelijk: er moeten nieuwe Tweede Kamerverkiezingen komen.

En dan dus niet over vier jaar, maar nu. Zo snel mogelijk:

Als de publieke omroep met publiek geld een pro-D66-docu maakt kort voor de verkiezingen dan zijn de verkiezingen dus onrechtmatig beïnvloed en is dat reden te meer om nieuwe Tweede Kamerverkiezingen uit te schrijven! #kaaggate #heksenpartij #D66 #verkiezingen — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 1, 2021

Er zijn onderhand talloze redenen om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, inderdaad. De formatie verloopt enorm langzaam omdat de partijen er niet uit wíllen komen. Henkie wil niet met Klaassie, Jannetje wil juist wel met Tommy, maar Tommy wil weer niet met Esther. Dan hebben we Ingrid ook nog, die wel met Jannetje wil, maar niet met Klaassie en Henkie, en juist eigenlijk de voorkeur geeft aan Danny.

Het is één grote, onoverzichtelijke bende.

En dat is niet alles. Oh nee. Dan hebben we het immers nog niet eens gehad over het feit dat een groot deel van de Tweede Kamer eerder liet weten geen vertrouwen meer te hebben in Mark Rutte omdat die een grote leugenaar is. Oh, en dan is er ook nog de totale ineenstorting van het CDA, waar Pieter Omtzigt zich heeft afgesplitst omdat zijn eigen mede-christendemocraten hem stiekem continu met een mes in de rug staken.

Daar komt nu dus nog eens de oneigenlijke verkiezingsbeïnvloeding bij van de VPRO in samenwerking met D66 én het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het moet afgelopen zijn met deze gekte. Organiseer nieuwe verkiezingen en laten de kiezer op die manier bepalen wat er moet gebeuren! Dat is de enige democratische manier om al deze problemen op te lossen. Dus hop, doe eens nieuwe verkiezingen uitschrijven, Rutte en Kaag. Of zijn jullie zo bang voor de wil van de kiezer dat jullie dat niet aandurven?