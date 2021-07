Hoe laadpalen bij jouw bedrijf voor je kunnen werken

Een van de dingen waar je als ondernemer over na moet denken, is hoe je jouw steentje wilt bijdragen aan het verduurzamen van onze economie. Er zijn namelijk steeds meer klanten die het belangrijk vinden dat zij hun geld uitgeven aan zaken die geen schade toebrengen aan het milieu. Als wij namelijk niet op tijd ingrijpen, dan staan ons veel problemen te wachten en dus is het als ondernemer belangrijk om te kijken wat jij kunt doen als het gaat over verduurzamen. Een belangrijk gegeven is dat wanneer we het hebben over duurzaamheid, het show don’t tell principe van groot belang is. Je moet je klanten niet vertellen dat je duurzaam bent, je moet het ze laten zien. Een van de dingen die je daarom kunt doen, is een laadpaal op je parkeerterrein plaatsen. Wanneer je een laadpaal op je parkeerterrein plaatst, laat je duidelijk zien dat je met duurzaamheid bezig bent. Er zijn steeds meer mensen met een elektrische auto en je kunt geen betere binnenkomer verzinnen dan door te zorgen dat de klanten die in een elektrische auto arriveren, hun wagen kunnen opladen met de laadpaal die bij jou op het parkeerterrein staat. Je staat dan gelijk al met 2-0 voor bij de klant, want deze ziet meteen dat voor jou duurzaamheid niet slechts een lege huls is.

Is de laadpaal installatie veel werk?

Sommige ondernemers willen hun geld niet steken in een laadpaal installatie omdat zij denken dat de kosten die dit met zich meebrengt, heel hoog zijn. Dat is echter te eenvoudig geredeneerd. Als je namelijk de laadpaal installatie achter de rug hebt, kun je vervolgens je auto weer opladen wanneer je aan het werk bent. Doe je dit aan de hand van stroom die is opgewekt door middel van zonne-energie, dan kun je heel veel geld besparen. Hoe langer je dus op kantoor blijft werken, hoe meer geld je bespaart. De kosten van de laadpaal installatie heb je dus in en mum van tijd terugverdiend. Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden om het elektrisch rijden te stimuleren, dan kun je eens kijken wat een specialist voor jou kan betekenen. Deze specialisten weten precies hoe jij een goede laadpaal op je parkeerterrein kunt aanleggen.

Alle auto’s van de zaak op stroom

Als ondernemer is het niet prettig om meer geld uit te geven dan nodig is. Duurzaam ondernemen betekent ook dat je veel geld bespaart. Mocht je daarom alle bedrijfswagens elektrisch willen laten rijden, dan moet je meerdere laadpalen laten aanleggen. Als dit eenmaal gedaan is, kun je er zeker van zijn dat je als bedrijf niet alleen je ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleint, maar dat je ook een forse besparing doorvoert. Je betaalt immers geen kosten meer vanwege het brandstofverbruik. Zo snijdt het mes dus altijd aan twee kanten; jij houdt meer geld over voor je bedrijf en tegelijkertijd help je mee aan de verduurzaming van deze wereld. Neem daarom eens snel contact op met een specialist.