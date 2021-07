Koninklijke familie gaat er even tussenuit: 6 weken in Griekenland terwijl er een watersnoodramp is

In Limburg is het een bende. De watersnoodramp heeft daar voor ontzettend groot lijden gezorgd. Maar ondertussen is de koninklijke familie toch lekker met vakantie gegaan. Want och ja, wat hadden ze daar behoefte aan na dit verschrikkelijke Covidjaar.

Voorafgaand aan hun vakantiereis vroeg RTL Nieuws het koninklijk echtpaar of ze nu wilden vertellen wat de bestemming was, of niet. Nee, zei koning Willem-Alexander, dat doen ze nooit. “Zoals altijd gaan we niet zeggen waar we heen gaan, dus ik ga ook niet zeggen dat we naar Griekenland gaan,” aldus de monarch.

Genieten dus. Met elkaar. In een mooi, zonnig land. Waar Alexander het meest naar uitkijkt is het samen, met zijn vijven, in een boot zitten. Zonder beveiliging, zonder personeel. Alleen het gezin. Zo lekker vindt hij dat.

Ondertussen staat Limburg blank, is Peter R. de Vries net overleden nadat hij kapotgeschoten werd door de MocroMaffia, en kleuren veel delen van Nederland weer donkerrood omdat het aantal “besmettingen” (lees: positieve uitslagen) uit de hand loopt.

Dit is ongelooflijk. En het ergste is dat we het allemaal maar heel normaal en goed moeten vinden. Want zij verdienen het zo. Ze leven in een paleis – meerdere paleizen zelfs – en hebben het hartstikke zwaar, die familie. Dat ze er even tussenuit gaan is dus niet meer dan normaal. Wij denken dat wij aan het worstelen zijn, maar wat te denken van deze familie van multimiljonairs die voor alles personeel hebben?

Natuurlijk, het overgrote deel van de Nederlanders zal dit prima vinden. De meeste Nederlanders zijn namelijk laffe schapen die alles steunen wat de boven-ons-gestelden doen. Misschien dat ze één keer in de vijf jaar even boos worden als iets écht niet kan, maar dat is het dan wel. Daarna kalmeren ze alweer snel en roeren ze zich pas als iemand het echt niet anders kan.

Elk gezin wil er nu tussenuit. Dat is normaal. Maar niet alleen blijft de coronacrisis voortwoekeren; Nederlanders worden ook nog eens beperkt in hun reizen, en nu is er een enorme ramp, veroorzaakt door overheidsfalen, waardoor Limburg blank staat. Talloze mensen kunnen niet terug naar huis, en verblijven in een hostel, een hotel, of zelfs bij totale vreemden die hen een slaapkamer aanbieden – gratis en voor niets.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En wat doet onze koninklijke familie? Die geniet lekker van het leven.

Volg mij op het nieuwe sociale media-platform opgezet door Team Trump: GETTR.