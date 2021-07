Mondkapjesslijter Sywert van Lienden in de problemen: ‘Mogelijk sprake van oplichting!’

Er is vandaag heel slecht nieuws voor mondkapjesgodfather Sywert van Lienden. Follow The Money heeft namelijk uitgezocht dat hij en zijn vrienden niet alleen persoonlijk winst maakten met de verkoop van mondkapjes en dergelijk aan de overheid, maar ook aan zakelijke klanten en zorginstellingen. De klanten dachten dat ze zaken deden met een charitatieve instelling. Maar het gebeurde feitelijk met Sywerts BV’tje.

Follow The Money is eens goed gedoken in de handel en wandel van Sywert van Lienden en zijn kompanen. We kunnen het ons allemaal ongetwijfeld nog herinneren dat zij net deden alsof ze charitatief werkten – zonder winstoogmerk – om mondkapjes te leveren aan de overheid, maar dat bleek je reinste flauwekul. Van Lienden zelf hield minstens 9 miljoen euro over aan de deal van 100 miljoen met de staat.

Dat was een grof schandaal. Maar Van Lienden was niet van plan om het geld terug te storten. Wel zou hij naar eigen zeggen dit bedrag in een fonds storten, en dan iets leuks met de winst doen.

Zo gek. Niet terugstorten, maar de winst wel weggeven… Waar leefde hij dan zelf van? Was er nog iets anders gaande misschien?

Nou ja. Want, concludeert FTM, Van Lienden en z’n vrienden gebruikten hun commerciële BV ook om honderden klanten een factuur te sturen. Dit terwijl die klanten dachten dat ze in kochten tegen inkoopprijs én dat Van Lienden geen winstoogmerk had.

Het gaat in de voorbeelden om facturen van boven de 1.000 euro. Vier mensen die betrokken waren bij de bezigheden van Van Lienden zeggen dat dit vele honderden keren gebeurd is, en mogelijk zelfs een keer of 1.000.

Dit zou inhouden dat “er mogelijk enkele miljoenen euro aan omzet via RGA is gestroomd, bovenop de honderd miljoen die het ministerie van VWS in het voorjaar van 2020 overmaakte. Ook de winst die voortkomt uit deze bestellingen kunnen de drie aandeelhouders van RGA – Van Lienden, Damme en Van Gestel – als dividend aan zichzelf uitkeren.”

Nu is het aparte dat op de facturen de naam van Relief Goods Alliance BV (RGA), de commerciële zaak, of helemaal niet genoemd wordt, of alleen ergens op een onopvallende plek, en dan ook nog eens in kleine lettertjes. Voor de rest wordt steevast het logo van de Hulptroepen Alliantie gebruikt, die van de stichting dus. Sterker nog, zelfs het motto van de stichting staat er (vaak) bij.

Iedereen die zaken deed met Van Lienden zou dus denken dat er écht werd gehandeld met de stichting, en niet met een commerciële partner.

Volgens fraudeexperts is dit niet slechts “immoreel” van Van Lienden en co. Nee. Het is “klassieke bedriegerij,” aldus oud-fraudeonderzoeker Robert Hein Broekhuijsen. “De offerte, de website én de factuur werden zo ingericht en verwoord dat de klant dacht zaken te doen met de stichting Hulptroepen. Alles was erop gericht de klanten dat te laten geloven. Ze kregen bewust een valse voorstelling van zaken voorgeschoteld.”

“Naar mijn mening zijn er meer dan voldoende aanwijzingen voor een ernstige verdenking dat Sywert van Lienden en zijn maten zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting,” concludeert hij.

Ook voormalig FIOD-rechercheur Peter van Leusden doet een duit in het zakje: “Ik zou zeggen dat ze minimaal misleid zijn. Of er ook sprake is van oplichting, vind ik lastiger te zeggen. Het zijn zeker listige kunstgrepen, de vraag is of ze zichzelf hiermee ‘wederrechtelijk bevoordeeld’ hebben. Dan moeten klanten kunnen aantonen dat ze benadeeld werden. Die vraag lijkt me voer voor juristen.”

Wat dat betreft geeft advocaat Frits Schneider het antwoord. “Het komt mij voor dat de geschetste feiten en omstandigheden in ieder geval een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit jegens Van Lienden en zijn compagnons oplevert,” zegt hij.

Nou, dat wordt nog wat. En dat terwijl we vorig jaar allemaal dachten dat deze jongen bezig was heel Nederland te redden.