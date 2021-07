Ook Caroline van der Plas (BBB) is bij het Boerenprotest: “We laten onze voedselmakers niet wegjagen”

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is óók bij het Boerenprotest op het Malieveld. “We gaan er een mooie dag van maken en we gaan strijden voor de boer!” zegt ze strijdlustig in een filmpje dat ze online heeft gezet.

Vandaag is er weer een Boerenprotest op het Malieveld in Den Haag. De boeren maken zich grote zorgen over hun toekomst – die eigenlijk gewoon niet-bestaand lijkt te zijn, zeker niet in provincies als Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Daarom zijn ze vandaag in grote getallen naar het Malieveld getogen, met trekkers en al.

Ook BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is erbij. Want, zegt ze in een video die ze op Twitter heeft gezet, “we gaan strijden om de boer en om het bestaansrecht van de boer. We laten onze voedselmakers uit Nederland niet wegjagen. Reken dáár maar op.”

Er waren enkele mensen die zeiden dat de protestactie misschien afgeblazen moest worden in verband met de moordaanslag op Peter R. de Vries, maar Van der Plas spreekt dat terecht tegen. “Demonstreren is een grondrecht dat hoort bij vrijheid en democratie. Juist dat moeten we koesteren,” schrijft ze in een andere tweet dan ook.

Vandaag is het #boerenprotest op het Malieveld. Had het moeten worden afgelast ivm aanslag op #peterrdevries? Nee, dat vind ik niet. Demonstreren is een grondrecht dat hoort bij vrijheid en democratie. Juist dat moeten we koesteren. 🙏 — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 7, 2021

Op de beelden is duidelijk te zien dat het erg druk is op het Malieveld. De Nederlandse boer heeft er duidelijk genoeg van dat hij steeds weer de kop van jut is en de prijs moet betalen voor de niet-bestaande stikstofcrisis. Het klimaat wordt gebruikt als míddel om boeren ons land uit te jagen. Jarenlang hebben boeren dat min of meer laten gebeuren; ze gingen steeds ergens achter de schermen het gesprek aan, maar bleven publiekelijk rustig. Maar nu zijn ze dan eindelijk in actie gekomen – en nu ze eenmaal actief zijn laten zich zich niet zomaar weer naar huis sturen met een loze belofte als “we wegen jullie zorgen mee.”

Goed zo boeren! De rest van Nederland kan nog wat van jullie leren.