Wat nou tolerantie en diversiteit? Haagse BIJ1-fractie wacht aangezegd voor gemeenteraadsverkiezingen: ‘Gesprekken gaande’

Een buitengewoon interessante mededeling van het hoofdbestuur van BIJ1 op Twitter. Want de partij doet in verschillende steden mee aan de gemeenteraadsverkiezingen… maar in Den Haag staat deelname nog niet vast. Dat komt ongetwijfeld door Quinsy Gario. Want de Haagse fractie steunde hem in het conflict met het bestuur.

Dat het nog altijd niet rustig is bij BIJ1 wordt duidelijk uit deze bekendmaking van het bestuur:

Goed nieuws: BIJ1 gaat in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Almere, Haarlem, Delft, Arnhem en Nijmegen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022! 💛 Met de Haagse afdeling zijn nog gesprekken gaande over eventuele deelname. We groeien door, ook lokaal! pic.twitter.com/QkoR8tR9hE — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) July 25, 2021

BIJ1 gaat dus meedoen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Almere, Delft, Arnhem en Nijmegen. Dat is erg vervelend, want de kans is groot dat het ze lukt om in ieder geval in een paar steden wel een gemeenteraadszeteltje of twee te behalen. Misschien zelfs wel overal.

Maar er valt iets op aan de lijst. Want als er naast Amsterdam één stad is waar BIJ1 zou moeten kunnen toeslaan, dan is het natuurlijk Den Haag. Maar deelname daar staat nog lang niet vast. “Met de Haagse afdeling zijn nog gesprekken gaande over eventuele deelname,” zegt het bestuur daar alleen over.

Waarom? Dat is wat gek.

Nou, de Haagse afdeling liet vorige week weten achter Quinsy Gario te staan toen die uit de partij gegooid werd omdat hij, aldus het bestuur, mensen een onveilig gevoel had gegeven. Wat hij dan precies had gedaan is nog steeds niet duidelijk, maar het was allemaal niet plezant.

Blijkbaar was die informatie niet indrukwekkend genoeg voor de Haagse afdeling dat ze snel van positie zijn veranderd en het bestuur toch maar zijn gaan steunen. Of misschien steunen ze Sylvana Simons wél, maar vindt die dat de Hagenezen haar verraden hebben, en wil ze eigenlijk niet meer dat ze op de lijst komen voor haar partij.

Wie het weet mag het zeggen. Maar interessant is het wel. Want als er één partij is waarvan je verwacht dat ze toch tolerant enzo zouden zijn ten opzichte van interne kritiek, dan is het BIJ1. Sylvana dringt daar immers steeds op aan bij ándere partijen. Diversiteit! Tolerantie! Emancipatie! Behalve, blijkbaar, als een afdeling een andere mening heeft dan mevrouw de hoge-BLM-priesteres.

Afijn, wij blijven ons hier natuurlijk om verkneukelen. Hoe meer onrust bij deze anti-Nederlandpartij, hoe beter.