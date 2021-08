Angstzaaiend IPCC-rapport bevat geen nieuwe informatie, maar overheden wil wel nóg ambitieuzere plannen

Een paar honderd klimaatwetenschappers uit 66 landen hebben meegewerkt aan het nieuwe IPCC-rapport, dat eigenlijk geen nieuwe informatie bevat. De klimaatapocalyps staat ons nog steeds te wachten. En om een of andere reden moet voorál het Westen nog ambitieuzere plannen ontwikkelen, want in Azië luisteren ze niet. Wat een drama.

Het IPCC-rapport onderstreept eigenlijk gewoon wat het vorige rapport uit 2013 ook al zei. Het enige verschil lijkt te zijn dat de metingen en voorspellingen nu wat accurater zijn, waardoor iedere klimaatwappie nu met nóg meer zekerheid kan zeggen dat iedere natuurramp een gevolg is van klimaatverandering.

Klimaatkabouter Greta Thunberg heeft het vanochtend gepresenteerde IPCC-rapport ook even vluchtig doorgelezen en gelooft het allemaal wel.

It doesn't tell us what to do. It is up to us to be brave and take decisions based on the scientific evidence provided in these reports. We can still avoid the worst consequences, but not if we continue like today, and not without treating the crisis like a crisis. 2/2 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 9, 2021

“Het nieuwe IPCC-rapport bevat geen echte verrassingen. Het bevestigt wat we al wisten van duizenden voorgaande studies, dat we in een noodsituatie zitten. Het is een solide (maar voorzichtige) opsomming van de best beschikbare wetenschap”, zegt Thunberg op Twitter. Want dat kan zo’n tienermeid natuurlijk in één oogopslag zien…

“Het vertelt ons niet wat we moeten doen. Het is aan ons om moedig te zijn en beslissingen te nemen op basis van de wetenschappelijke feiten die ons zijn gegeven via dit rapport. We kunnen de ergste consequenties nog vermijden, maar niet als we doorgaan zoals tot op heden, en niet zonder de crisis als een echte crisis te beschouwen”, voegt ze daaraan toe.

Als het allemaal tegenzit dan zou de zeespiegel eind deze eeuw een meter of twee kunnen stijgen. Hartstikke zuur natuurlijk, maar het is toch wel frappant dat vooral het Westen wordt aangekeken om met oplossingen te komen. Landen als China en India lijken behoorlijk te worden ontzien, terwijl ze daar bij wijze van spreken haast dagelijks een kolencentrale uit de grond stampen.

Dus zet je maar schrap, want in Nederland worden de klimaatgekkies gesterkt door dit rapport. Dan wordt er straks nóg harder geroepen dat we in Nederland het hele land vol moeten bouwen met windmolenparken en ‘zonneweides’, zodat ze in China een mooi voorbeeld hebben van hoe het moet. Moeten we natuurlijk wel eerst even flink investeren in het energienetwerk, want anders slaan we alsnog een modderfiguur op het internationale toneel…