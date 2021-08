Arrogante Televizier reageert niet op sommatie Jan Roos en Dennis Schouten: ‘Ze willen graag verliezen’

Het is nauwelijks te bevatten, maar Televizier heeft niet eens gereageerd op de sommatie van Dennis Schouten en Jan Roos. De twee hadden een sommatie gestuurd aan de organisatie van de Televizier-ster omdat zij onreglementair uit de nominaties waren gegooid. Televizier wil het blijkbaar laten aankomen op een rechtszaak. Gek, want de positie van de organisatie is zwak.

Jan Roos haalde gisteren nog fel uit naar de Televizier. De organisatie staat, zei hij terecht, symbool voor alle Woke-Deugkneuzen. Dit omdat Televizier zijn programma Roddelpraat op bijzonder hardhandige wijze van de lijst van genomineerden hebben gegooid omdat het programma soms groepen zou “beledigen.” En dat mag niet. Dan moet je gecanceld worden. Heel hard.

Natuurlijk hebben Roos en Schouten Televizier daarna gesommeerd om dit besluit ongedaan te maken. Ze hebben immers niets gedaan dat in strijd is met de regels. Want vergis je niet, in de kwalificatieregels van de Televizier staat niets over dat programma’s geen harde humor mogen hebben of niet beledigend mogen zijn.

In plaats van toe te geven dat ze een foutje hebben gemaakt volhardt Televizier in zijn Roos-haat – want dat is natuurlijk de werkelijke oorzaak. Jan Roos en Dennis Schouten zijn te hard over Hilversumse insiders. En dat mag niet. Nee, je mag alleen maar slijmen bij BN’ers. Dán mag je overal aan meedoen.

Koppig tot op het bot

Hoe dan ook, de makers van Roddelpraat laten nu weten dat Televizier niet eens gereageerd heeft op hun sommatie.

“Wat zijn het toch een stomkoppen,” schrijven Roos en Schouten over de mensen achter Televizier. “Bij het lezen van de sommatiebrief van onze advocaat wist een minder valide chimpansee nog dat het een verloren zaak is. Je eigen reglementen met voeten treden en iemand op de dag van de stemgang eruit mieteren. Echt veel corrupter kan het niet.”

“Maar goed, we staan niet, zoals gevraagd, om 18 uur weer op een verkiesbare plek. Er volgt dus nu een kort geding. Daarin eisen we dat we weer op de lijst komen en dat het stemmen voor de online serie over moet worden gedaan,” concluderen de ludieke programmamakers.

“Dan zien we elkaar wel in de rechtbank. Jullie maken het alleen maar erger voor jezelf. Heel Nederland staat achter ons, je doet onrechtmatige dingen tijdens de verkiezingen dus die prijs slaat nergens meer op, je reputatie is aan gort, de winnaar zal nooit echt de winnaar zijn als wij niet meedoen en jullie hebben ons extra op de kaart gezet.”

Vervolgens sluiten ze hun update af met de historische woorden: “Wat een enorme prutsers. Hahahahahaha!”