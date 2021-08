Caroline van der Plas (BBB) woest om uitlekken kabinetsplannen Prinsjesdag: ‘Tweede Kamer mag opzitten en pootjes geven’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is er helemaal klaar mee dat het kabinet wéér plannen die ontvouwd zouden moeten worden op Prinsjesdag laat uitlekken. “Denk dat ik thuis blijf met Prinsjesdag,” schrijft ze dan ook. Want het kabinet heeft overduidelijk lak aan de officiële rol van de Tweede Kamer, die alleen maar mag “opzitten en pootjes geven.”

De NOS bericht dat het “demissionaire” (haha!) kabinet Rutte III miljarden extra uittrekt voor klimaat en veiligheid. “Het demissionaire kabinet wil volgend jaar 6 tot 7 miljard euro extra uitgeven om de CO2-uitstoot te verminderen en nog eens bijna een half miljard voor de aanpak van criminaliteit,” aldus de staatsomroep.

Nutteloze Tweede Kamer

Die informatie zou dan bekend worden gemaakt op Prinsjesdag. Officieel. Maar zoals we de afgelopen jaren steeds hebben gezien vindt het kabinet dat blijkbaar maar ouderwets. Hop, nieuwe plannen worden “gewoon” met mediavrienden gedeeld. Die berichten er dan druk over, waarna de Tweede Kamer niets meer heeft te zeggen. Leuk he, die Trias Politica?

Natuurlijk wisten we het al langer, maar ook op deze manier bevestigt het kabinet maar weer eens dat de moderne Tweede Kamer volstrekt nutteloos is. Die 150 parlementariërs zitten er echt alleen maar voor de sier. En de officiële regelingen over wat wanneer wordt aangekondigd zijn óók niets meer dan een wassen neus.

Caroline van der Plas blijft thuis op Prinsjesdag

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas er even helemaal klaar mee is.

“Denk dat ik thuis blijf met #Prinsjesdag,” schrijft de nieuwkomer op Twitter. “We lezen toch wel gewoon in de media wat het demissionaire Kabinet met ons land van plan is. Tweede Kamer mag die dag opzitten en pootjes geven.”

Zo is het maar net. Dat is de enige rol die de Tweede Kamer tegenwoordig nog heeft. Het is een schande, maar al die parlementariërs – nou ja, de meerderheid – laten het nog gebeuren ook.

Eigen zouden álle oprechte oppositiepartijen Prinsjesdag moeten boycotten. Al was het maar omdat dit demissionaire kabinet doet alsof het missionair is!