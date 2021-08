Dictatoriaal Frankrijk als corona-proeftuin van Europa: vaccinatiepaspoort óf negatieve test VERPLICHT in horeca

In Frankrijk gaan ze steeds verder. Het begon met een vaccinatie- herstel of testbewijs in heel specifieke situaties, maar er worden steeds meer dingen toegevoegd aan de lijst. Vanaf vandaag is het verplicht om te bewijzen dat je recent gevaccineerd bent of onlangs hersteld van een coronabesmetting. Kun je dat niet, dan moet je een negatief testbewijs overhandigen. Wil je daar niet aan meedoen, dan word je letterlijk uitgesloten van het sociale leven.

In Frankrijk wordt de coronadictatuur steeds erger. Het begon met een “plicht” in uitzonderlijke situaties. Maar nu moet je ook al kunnen bewijzen gevaccineerd te zijn (dan wel recentelijk hersteld) als je naar de horeca wil en zelfs als je naar sommige winkelcentra wilt gaan. Kun je dat niet, dan kom je er niet in…. tenzij je een negatief testresultaat kunt overhandigen. En alle zorgmedewerkers in het land zijn verplicht gevaccineerd te worden.

Het gevolg hiervan kan niet duidelijk genoeg gesteld worden: in Frankrijk is de vrijheid afgeschaft. Je kunt niet stellen vrij te zijn terwijl je verplicht wordt gevaccineerd te zijn en die informatie ook nog eens publiek te delen… of anders elke drie dagen een coronatest te moeten doen die bewijst dat je niet ziek bent (terwijl je je ook helemaal niet ziek voelt!).

Natuurlijk is hier sprake van vaccinatiedwang. En ja, dat is misselijkmakend. Maar dit gaat nog veel en veel verder; er is niet alleen sprake van een dwang om. mensen te vaccineren, maar de hele samenleving wordt vervolgens ook nog eens opnieuw ingericht; op een manier waar zelfs de meest extreem-totalitaire regimes in een nog niet zo heel ver verleden alleen maar van konden dromen.

Het is zó erg, dat critici van dit dictatoriale wanbeleid zelfs denken dat ze een “overwinning” hebben geboekt omdat de Franse overheid het toch maar oké vindt dat een negatieve testuitslag niet 48 uur, maar 72 uur geldig is. Yes! 24 uur extra! Winst!

Dan begrijp je dus echt niet wat er aan de hand is. Of je je nu elke twee dagen of elke drie dagen moet laten testen, het gevolg is hetzelfde: je bent niet langer vrij. Je moet je van overheidswege aan een testdictatuur onderwerpen. Doe je dat niet, dan kom je je huis eigenlijk gewoon niet meer uit.

Ziekelijk. Maar het ergste is natuurlijk dat Frankrijk als proeftuin dient voor de rest van de EU. Wat ze daar nu doen, gaan ze elders ook doen – als Parijs ermee wegkomt, tenminste.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als mensen nu nog niet in verzet komen tegen dit nieuwe fascisme weet ik het ook niet meer. Als je dít als burger tolereert ben je echt geen knip voor de neus waard. En de term “burger” verdien je dan al helemaal niet. Slaaf!