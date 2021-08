Walgelijke reisaanbieders ACSI, Oad en NKC accepteren alleen gevaccineerde reizigers

We zijn echt heel hard op weg naar een coronadictatuur. Elke dag gaat het een stap verder. Elke dag worden onze rechten verder uitgehold. Elke dag blijft er minder van over. Zo ook nu. Want drie reisorganisaties laten weten dat ze alleen nog maar gevaccineerde reizigers accepteren. Volgens de brancheoganisatie ANVR zullen er meer volgen. Veel meer. Want blijkbaar gaat het tegenwoordig iedereen aan wat er in jouw lichaam gespoten is.

Het is te ranzig voor woorden, maar dansleraar Peter Vlug is overduidelijk niet de enige coronadictator in de private sector. In de reisbranche zijn er namelijk ook nogal wat van dat soort fascisten.

De Volkskrant heeft namelijk een rondgang gemaakt onder reisorganisaties. En wat blijkt? Op dit moment zijn er al drie organisaties die alleen nog maar gevaccineerde reizigers accepteren. Het gaat om campingspecialist ACSI, camperclub NKC, en Oad. Bij alle drie de clubs zijn ongevaccineerden momenteel niet welkom.

Laat je prikken of je mag niet meer meespelen. Dat is de kant die wij opgaan; het wordt werkelijk een medische Aparheidsstaat. En het hoeft niet eens afgedwongen te worden door de staat. Nee, private bedrijven doen het zelf. Vrijwillig. Omdat er een paar gestoorde obsessievelingen zijn die zeggen dat ze zich “niet veilig” voelen als er ongevaccineerden bij zijn.

“Het liefst zou ik zeggen zeggen: we gaan lekker op reis zoals we dat twee jaar geleden deden,” zegt NKC-directeur Stan Stolwerk. “Maar veel van onze activiteiten worden geleid door vrijwilligers. Daar hebben we een zorgplicht voor. Zowel de reizigers als de vrijwilligers waren blij toen we deze maatregel invoerden.”

Ach ja. Wat waren ze blij he? Alleen die reizigers die zich niet willen laten inenten zijn minder blij, maar die vormen toch de minderheid. En de minderheid, tja, daar hebben we tegenwoordig lak aan. Die heeft geen rechten meer. Als ze wél rechten willen moeten ze zich maar bij de meerderheid voegen. Zo.

“Zowel reisleiders als deelnemers gaven aan dat ze het belangrijk vinden dat iedereen gevaccineerd is,” zegt ook Pieter Melieste van ACSI. “Dan moet je een keuze maken. Als we het niet hadden gedaan, hadden we meer annuleringen gehad. De keuze wordt ons min of meer opgelegd.”

Nee, het wordt je niet opgelegd – hoewel Nederlanders inderdaad ook naar zichzelf moeten kijken, want dat ze hier zelfs maar voor pleiten is afschuwelijk. Het is een keuze. Een keuze die je bewust maakt. Wij kunnen op DDS ook helemaal meegaan in het coronaverhaal en de dictatoriale coronamaatregelen steunen. Voor de views zou dat ongetwijfeld goed zijn, want angst zaaien werkt geweldig. Alleen druist dat in tegen onze overtuigingen, en dus doen we het niet.

Alleen Oad lijkt nog iets van principes te hebben. Want die reisorganisatie zegt het alleen maar te doen omdat er in Duitsland een quarantaineplicht geldt voor ongevaccineerden. “Vrijwel al onze groepsreizen gaan door Duitsland. Zonder vaccinatieverplichting zouden we ze niet kunnen organiseren,” aldus directeur Arjan Koster. Op het moment dat die plicht verdwijnt zal Oad ook meteen weer gevaccineerden toelaten. Zegt Koster. Nu.

Want Frank Oostdam, voorzitter van brancheorganisatie Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR), denkt dat veel meer reisorganisaties het aanbod zullen beperkten tot gevaccineerden. En ja, dat vindt hij prima. “Wij zijn van mening dat dit prima kan,” zegt hij. “Veel bedrijven zijn door schade en schande wijs geworden de afgelopen maanden. Eén besmetting levert heel veel gedoe op tijdens een reis.”

Als zo’n man, die zo’n functie bekleedt, dit zegt kun je er vergif op innemen dat ze (bijna) allemaal precies hetzelfde gaan doen als de hier genoemde organisaties. Ongevaccineerden kunnen dan eigenlijk gewoon nergens meer naartoe op reis. Campings gaan zelf hetzelfde doen, hotels ook. Uiteindelijk kunnen ongevaccineerden dan alleen nog op vakantie door… een huisje of kamer bij elkaar te huren.

En ja, die trieste voorspelling komt van iemand die zélf gevaccineerd is. Want dit gaan niet om je vaccinatiestatus, maar om de rechten van álle Nederlanders, onafhankelijk van de vraag wie wel of niet “geprikt” is.

Dit gaat op deze manier steeds verder. Net zolang tot er een medische Apartheidsstaat in al haar glorie is. De enigen die daar iets aan kunnen doen zijn wíj́. Door bedrijven te boycotten die ons – burgers – op medische basis onderling proberen te verdelen. Want van onze overheid hoeven we geen hulp te verwachten, die vindt dit soort discriminatie zelfs maar wat mooi.