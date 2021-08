Doorgeslagen dansschool Utrecht eist vaccinatiebewijs van leerlingen: ‘Desnoods een rechtszaak’

Dansleraar Peter Vlug heeft een dansschool in Utrecht; een dansschool die per direct op de zwarte lijst moet komen van iedere Nederlander die de vrijheid lief heeft. Deze doorgedraaide coronafascist heeft namelijk laten weten dat hij alleen nog maar gevaccineerden accepteert als leerling. Desnoods wil hij daar een rechtszaak over voeren. Deze man heeft dus werkelijk geen enkel respect voor het medisch geheim en de lichamelijke integriteit van mensen. Beschamend!

Bij de NOS doet Vlug een beetje huiliehuile dat hij haatmail krijgt nadat hij dit ronduit fascistische beleid bekendmaakte. Hij kreeg drie gratis maaltijden bezorgd en vervelende opmerkingen als “zoon van Hitler.” Dat vindt hij heel erg. Ondertussen laat hij weten dat hij juist ook veel positieve reacties heeft gekregen van mede-coronafascisten. “Sommigen zijn hier ontzettend blij mee. Dat geeft me weer een rustig gevoel,” aldus meneer.

Dit is natuurlijk totaal geschift. Voor corona was zo’n zaak kapotgeprocedeerd. En terecht. Want dit is in strijd met alle fundamentele mensenrechten. Als eigenaar van een winkel kan hij uitsluiten wie hij wil, zullen andere libertariërs tegen mij zeggen. Maar ho eens even. Hij eist persoonlijke informatie van mensen. Hij heeft het recht om mensen te weigeren. Maar hij heeft het recht niet om dit soort informatie te eisen. Punt.

Dat lijkt mij, tenminste. De coronadictator zelf is bereid het op een rechtszaak te laten aankomen. “Als ik de pineut ben, zou ik het niet erg vinden,” zegt hij. “Het is voor de goede zaak. Er is nu heel weinig echt duidelijk. Misschien zijn er veel meer kleine ondernemers die zich afvragen wat voor eisen ze mogen stellen aan hun bezoekers. Als daar duidelijkheid over komt, zou dat mooi zijn.”

Het is echt ongekend dat zo’n man dit “voor de goede zaak” durft te noemen. Wat hij doet is ongelooflijk extreem. En het allerergste is dat als meer zaken dit doen, de overheid niet eens met een vaccinatieplicht hoeft te komen. Er is dan écht sprake van “fascisme” op de manier zoals Benito Mussolini het bedoelde; een hechte samenwerking, zelfs een eenwording, tussen bedrijfsleven en de staat, waarbij de eerste “vrijwillig” doet wat de laatste wil.

We leven werkelijk in heel enge, heel problematische, heel verschrikkelijke tijden dat we niet alleen dit soort debatten met elkaar hebben, maar er zelfs geflipte ondernemers zijn met de euvele moed om dit soort wanstaltige ideeën in de praktijk te brengen. Schandalig!

Het is tijd om te doen wat we al veel eerder hadden moeten doen: keihard pal staan voor onze vrijheid, voor onze rechten, en tégen iedere coronafascist die ons onze vrijheid wil afpakken. Ik ben zelf gevaccineerd. Maar deze behandeling van ongevaccineerden is volstrekt onacceptabel. Ieder bedrijf dat dit soort wanbeleid uitvoert moet op een zwarte lijst komen, en geboycot worden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Sta op voor je vrijheid! Als je het nu niet doet, is het te laat want dan raken we onze vrijheid onherroepelijk en voor altijd kwijt!