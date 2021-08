Doortrapte smeerlappen ‘doneren’ rotzooi aan hulporganisaties in Limburg: “We zijn zelfs bedreigd”

Er zijn diverse hulporganisaties in het leven geroepen om spullen in te zamelen voor de slachtoffers van de waterramp in Limburg en omstreken. Maar niet iedereen doneert bruikbare spullen, sommigen zien het als een goedkope manier om van hun rotzooi af te komen. Schandalig!

Het is werkelijk beneden alle peil. Vrijwilligers doen keihard hun best om allerlei spullen in te zamelen, en dan zitten er smeerpijpen tussen de donateurs die hun verrotte matras dumpen.

En dit gebeurt niet bij één hulporganisatie, er komen signalen van vrijwel alle inzamelpunten. De één krijgt een kast aangeboden die met ducttape bij elkaar wordt gehouden, de ander krijgt zakken die naar kattenurine ruiken, meldt De Telegraaf. “Het is bij ons niet anders. Wij krijgen veel kapot witgoed en oudijzer”, vertelt Samantha Volkers van Hulporganisatie Eerste Hulp Bij Nood (EHBN) Zuid-Limburg.

Er gaat toch echt iets mis in onze samenleving als mensen een hulporganisatie proberen te gebruiken om goedkoop van hun eigen troep af te komen. In een enkel geval werd een vrijwilliger zelfs bedreigd door iemand die ‘meubels kwam brengen’, nadat ze die zooi niet aan wilde nemen.

“We krijgen ook spullen waarvan je je afvraagt of mensen niet gewoon de zolder of kelder opruimen en het bij ons afgeven om er maar vanaf te zijn. We hebben bijvoorbeeld een set sneeuwkettingen gekregen en een badpak. De mensen komen net uit het water, dat kun je toch niet maken?” zegt Hein Coumans van Voedselhulp Westelijke Mijnstreek.

De hulporganisaties zijn nu vooraf gaan controleren wat er precies wordt gebracht, omdat het ze anders op kosten jaagt. Zij moeten die troep namelijk naar de stort brengen.

Gelukkig is het niet alleen maar drama en wordt er ook gewoon veel degelijk spul gedoneerd, maar er wordt dus wel echt misbruik gemaakt van iemand anders zijn leed. Wat een miezerig volk loopt er in Nederland rond zeg.