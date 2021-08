Franse priester vermoord door dezelfde Rwandese asielzoeker die kathedraal Nantes in brand stak

In een dorp in het westen van Frankrijk, Saint-Laurent-sur-Sèvre, is een priester vermoord door een Rwandese asielzoeker. Dezelfde die in 2020 betrokken zegt te zijn geweest bij de brandstichting in de kathedraal van Nantes.



Het is wéér raak in Frankrijk. De 40-jarige Rwandese asielzoeker werd vorig jaar opgesloten omdat hij verdacht werd van de brandstichting en zelf ook bekend heeft. Hij werd onder toezicht van justitie geplaatst, maar is later onder voorwaarden (en vermoedelijk met een enkelband) vrijgelaten. Dat blijkt een slecht idee te zijn geweest en heeft nu de rooms-katholieke priester die hem onderdak bood, het leven gekost.

Marine Le Pen van de rechts-populistische Rassemblement National grijpt deze situatie nu aan als voorbeeld voor wat er kan gebeuren als de grenzeloze naïviteit de overhand neemt in Frankrijk. Ze verwonderde zich dat je “in Frankrijk illegaal kan verblijven en een kathedraal in brand kan steken en niet wordt uitgezet en zo meer misdaden kan plegen en een priester vermoorden”. Ook onze eigen Geert Wilders ziet het met lede ogen aan:

Asielzoeker steekt kathedraal in de fik, wordt vrijgelaten en vermoordt priester. Het allochtoon geweld tegen ons in W-Europa is met geen pen te beschrijven. Maar links-liberalen zwijgen, want klimaat is hét gevaar…https://t.co/Kv31zEfgTh via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 9, 2021

Het christelijke idee dat je iemand de andere wang toe moet keren, zoals de priester deed, kost je bij dit soort figuren gewoon de kop. De exacte reden voor de moord is onduidelijk, maar de Rwandees heeft in het verleden toegegeven dat hij de brand stichtte om aandacht te vragen voor zijn uitzichtloze situatie. En dat is ook wat hier wordt bedoeld met ‘dit soort figuren’. Het gaat hier namelijk niet om oorlogsvluchtelingen, maar om kansloze gelukszoekers die hun verwachtingen niet waargemaakt zien worden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is dan ook niet meer dan logisch dat Le Pen met dit verhaal aan de haal gaat, want de naïviteit van de Franse linkse wereldverbeteraars wordt nu keihard ingehaald door de realiteit. ‘Racisme’ blijven roepen omdat mensen hiervoor proberen te waarschuwen, heeft daardoor steeds minder effect. En mensen zijn over het algemeen best behulpzaam, maar niet als dít hun dank is.