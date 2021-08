FVD-baas Theo Hiddema eist ontslag van Femke Halsema: ‘Dienders, zij pleegt eerroof op jullie beroep!’

Theo Hiddema eist ontslag van Femke Halsema. De Forum voor Democratie-senator is namelijk woest dat de Amsterdamse GroenLinks burgemeester burgers wil inzetten als waarnemers bij wapencontroles in haar stad. “Dienders,” schrijft hij op Twitter, “zij pleegt eerroof op jullie beroep!”

Eerder deze week besloot de extreemlinkse BLM-burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, burgers als waarnemer te functioneren bij wapencontroles van de politie. Daar werd terecht woedend op gereageerd door de politievakbonden. “Schandalig om het functioneren en de betrouwbaarheid van onze #politie op deze wijze te ondermijnen. Waar is het einde? Ik snap de woede bij mijn collega’s om dit bizarre voorstel donders goed,” reageerde de voorzitter van van politievakbond ACP-ZWB bijvoorbeeld.

Ook Forum voor Democratie-senator (en politicus van het eerste uur) Theo Hiddema pakt Femke Halsema aan op Twitter. Het is, schrijft hij, “onvoorstelbaar dat weerbare en trotse politiemensen zich laten opschepen met een klikbrigade van door Halsema opgeroepen dilettanten.”

“Dienders, zij pleegt eerroof op jullie beroep!” stelt hij vervolgens hard maar fair. Vervolgens eist Theo Hiddema ontslag van Femke Halsema.

“Nu actie: jullie korpschef moet bij Ollongren haar ontslag eisen!”

@halsema Onvoorstelbaar dat weerbare en trotse Amsterdamse politiemensen zich laten opschepen met een klikbrigade van door Halsema opgeroepen dilettanten. Dienders, zij pleegt eerroof op jullie beroep! Nu actie: Jullie korpschef moet bij Ollongren haar ontslag eisen! — Theo Hiddema (@THiddema) August 12, 2021

Het is natuurlijk fantastisch om te zien hoe Hiddema Halsema aanpakt. Hoe meer hoe beter. En hij heeft honderd procent gelijk. Want de manier waarop Halsema omgaat met de politie is wanstaltig. Eigenlijk zegt ze gewoon dat onze Nederlandse politieagenten niet vertrouwd kunnen worden; dat ze racistisch zijn, en dat ze minderheden bewust en wetend aan de schandpaal nagelen als dat kan.

Want waarom zouden er anders “waarnemers” nodig zijn bij controles?

Hiddema’s aanval op de groen-marxistische burgemeester kan op flink wat bijval rekenen op Twitter. Op het moment van schrijven was zijn tweet maar liefst 177 keer geretweet en 688 keer geliket. Dat zijn indrukwekkende cijfers, en het toont aan dat héél veel gewone Nederlanders zijn visie delen. Gelukkig maar, want het wanbeleid van Halsema is natuurlijk onverdedigbaar.

Goed om te zien dat Hiddema terug is van weggeweest, en tegenwoordig weer hard erin vliegt op Twitter. Hoe meer Hiddemeister, hoe beter!