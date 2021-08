FVD haalt fel uit naar “Ruttes faalkabinet”: ‘hoogste tijd om alle maatregelen voor eens en voor altijd te beëindigen’

De vaccinatiegraad in Nederland stijgt in rap tempo. Binnenkort hebben we de graad bereikt die ons uit de crisis zou moeten brengen, maar toch lijkt het er sterk op dat ons kabinet niet gaat versoepelen. Forum voor Democratie is helemaal klaar met het “faalkabinet”. FVD pleit dan ook voor het afschaffen van de laatste maatregelen.

Enkele maanden terug sprak coronaminister Hugo de Jonge nog over het naderende einde van de coronacrisis. Naar alle verwachtingen konden in september de laatste maatregelen worden versoepeld. Nu september om de hoek ligt lijkt het er sterk op dat we kunnen fluiten naar de laatste versoepelingen. In onze buurlanden zien we zelfs dat maatregelen worden verzwaard. Nog even en dit overkomt Nederland ook.

Maar zoals altijd met De Jonge én Rutte worden deze mooie beloftes verbroken. De laatste weken spreekt het kabinet het land weer toe op belerende toon. Voetbalsupporters moeten zitten, festivalgangers moeten niet zo zeuren én een najaarsgolf sluit men niet. Forum voor Democratie hekelt het feit dat een demissionair kabinet, dat al in januari aftrad, nog steeds met ijzeren hand regeert. Volgens Forum wordt het tijd om de maatregelen definitief op te heffen, zeker nu we de minimale vaccinatiegraad in het vizier krijgen.

Nederland kan niet langer wachten op #HypocrieteHugo en Ruttes faalkabinet – dat al bijna een jaar is afgetreden maar arrogant doorregeert. Corona gaat niet meer weg. Het is de hoogste tijd om alle maatregelen voor eens en voor altijd te beëindigen. #FVD #versoepelingen https://t.co/pnhIP5D2tD — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) August 23, 2021

FVD wil afscheid nemen van maatregelen

FVD stelt terecht dat het coronavirus niet meer weggaat. Dat moet men nu maar eens accepteren, het belangrijkste is dat we de minimale vaccinatiegraad bereiken. Dat is iets waar onze Haagse bestuurders ook al geruime tijd op hameren. Nu dat in zicht is wordt het ook tijd om een harde datum prikken dat alle, en dan ook echt alle, maatregelen gewoon verdwijnen. We kunnen niet nog een jaar met deze maatregelen opgescheept zitten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Toch lijkt het er sterk op dat het demissionaire kabinet juist niet gaat versoepelen, ondanks de vele eerdere beloftes. En zo blijven we doormodderen met enkele verregaande, vrijheidsbeperkende maatregelen.