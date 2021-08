FVD neemt het op voor tegenstanders Afghaanse immigratie: ‘Wij staan aan de kant van de Nederlanders’

Forum voor Democratie neemt het op voor Nederlanders die kritisch zijn op de Afghaanse immigratie. Kritiek op de immigratie lijkt namelijk niet gedoogd te worden in ons land, voor je het weet word je direct in het verdomhoekje geplaatst. FVD laat weten ‘altijd de kant te kiezen van de Nederlanders’.

Forum voor Democratie hekelt het globalistische beleid van Nederland. Kabinetsleden zoals Sigrid Kaag lijken meer verbonden te zijn met mensen in Kaboel dan in Nederland zelf, aldus de partij. Terwijl kritiek op de immigratie van Afghanen méér dan terecht is. Het Nederlandse asielbeleid slaat namelijk helemaal nergens op. Ook voormalig GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil onderschrijft dit.

Het is namelijk vragen om problemen als je de demografie van een dorp in één klap verandert door er honderden asielzoekers te plaatsten. Uiteraard is het geweld van de mensen in Harskamp niet goed te praten, geweld en vernieling is natuurlijk nooit het antwoord. Maar waarom worden, te vaak, gigantische asielopvangcentra geplaatst in kleine dorpjes? De impact hiervan op de demografische verhouding is gigantisch. Terecht vraagt Özdil zich af waarom men zo’n groot centrum niet in een “Amsterdamse bakfietswijk” plaatst.

Verschrikkelijk. Pure terreur. Ik hoop dat deze racisten die zelfs brand stichtten keihard worden gestraft. Maar kan iemand me vertellen waarom 800 Afghanen in een dorp met 3500 inwoners worden geplaatst? En niet in, zeg, een Amsterdamse bakfietswijk? In Noord is plek genoeg. pic.twitter.com/ixS3t5KgDg — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) August 25, 2021

FVD maakt duidelijk op Twitter wél op te komen voor mensen die zich niet gehoord voelen door het partijkartel. De partij snapt waar de woede en frustratie vandaan komt. Ons kabinet kijkt helaas door een globalistische bril waardoor het lokale aangelegenheden en problemen niet erkend.

Globalisten als Kaag voelen zich meer verbonden met Beiroet & Kaboel dan met #Harskamp. Mensen die tegen Afghaanse immigratie zijn, zijn het zat dat Nederland & de Nederlanders voor partijkartel altijd op de laatste plaats staan. #FVD staat altijd aan de kant van de Nederlanders! https://t.co/4aexYruftm — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) August 25, 2021

FVD kritisch op immigratie

Dat Nederland zijn verantwoordelijkheid moet nemen in deze kwestie is logisch. Afghaanse tolken en andere medewerkers hebben Nederlanders jarenlang geholpen en bijgestaan, hun leven is op dit moment onzeker door het oprukken van de Taliban. Maar daar tegenover staat wel dat het kabinet op zijn minst goed moet nadenken over de gevolgen hiervan en over wat geschikte locaties zijn voor opvangcentra. Een dorp met enkele duizenden inwoners wordt demografisch gezien zwaar aangetast door de komst van een azc voor 1000 man. Zo’n klein dorp is ook alles behalve de logische plek.

Zoals Özdil al schreef kan men ook overwegen om dit soort centra te plaatsen in de gegoede wijken van bakfietsrijders, of zoals PVV-leider Geert Wilders al opmerkte: ‘kan het niet in de tuin van Kaag en haar grachtengordel-vriendjes?’