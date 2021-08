Dat gaat lekker! Alle coronacijfers naar beneden, zelfs forse daling aantal ic-opnames

Volgens het RIVM is er een daling in alle coronacijfers ten opzichte van de week ervoor. Bij het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames gaat het om een lichte daling, maar bij de intensive cares (ic’s) gaat het om een vermindering van maar liefst een kwart (26 procent).

Door de situatie in Afghanistan zou je bijna vergeten dat corona nog een ding is. Over de gehele linie gaat het gelukkig goed met de coronacijfers. Zo zijn er deze week maar 408 ziekenhuisopnames gemeld, terwijl dat er vorige week nog 436 waren. Maar de meest spectaculaire daling in de coronacijfers is bij de ic’s. Afgelopen week lagen er 90 mensen op de intensive care. Vorige week waren dat er nog 121.

En wat ook totaal niet als een verrassing mag komen: 20,6 procent van alle 16.500 positieve testen die afgelopen week werden afgenomen komen van “mensen met een reishistorie”, zoals NU.nl ze omschrijft. En dat gaat alleen nog maar om de mensen van wie ze het zeker weten, aangezien niet iedereen daar eerlijk antwoord op geeft (of er naar gevraagd wordt).

Zou het demissionaire kabinet dus af willen gaan op de coronacijfers voor eventuele versoepelingen, dan is nú toch echt wel een geschikt moment. De meeste mensen zijn terug van vakantie en de vaccinatiegraad is kennelijk hoog genoeg, want het vooruitzicht op overspoelde ziekenhuizen is niet uitgekomen.

Het demissionaire kabinet lijkt er echter niet zo happig op om de resterende maatregelen nu al te versoepelen, want er is een tijdspad opgesteld. En het kabinet kennende doen ze alles volgens vaste procedures, zonder oog te hebben voor de realiteit en de werkelijke situatie.

Anderhalf jaar na het begin van de coronacrisis zijn demissionair premier Rutte en demissionair zorgminister De Jonge ‘extra voorzichtig‘, vooral omdat ze hun eigen fouten niet nog eens willen herhalen. Dit keer zetten ze vol in op betere ventilatie in scholen, zodat hopelijk de anderhalvemeterregel en mondkapjes ook daar volledig los kunnen worden gelaten.