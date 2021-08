“Vanaf november een einde aan alle coronamaatregelen: Kabinet schept toch weer verwachtingen

Het einde van de coronamaatregelen lijkt in zicht te zijn! Het demissionaire kabinet schept na lange tijd tóch weer nieuwe verwachtingen. ‘Als de situatie het toelaat’, wil het kabinet op 20 september de anderhalvemeterregel schrappen, en op 1 november een streep zetten door álle maatregelen. Maar om de gemoederen te bedaren zullen demissionair premier Rutte en demissionair zorgminister De Jonge vanavond benadrukken dat ze voorzichtig zullen zijn.

Vol verwachting

De persconferentie van vanavond kon wel eens spannend gaan worden, door de verwachtingen die het kabinet schept. Het wordt natuurlijk een gevalletje van ‘eerst zien, dan geloven’, maar toch. Het einde van alle coronamaatregelen lijkt dan eindelijk in zicht!

Toch is het beter om ons voor te bereiden op een teleurstelling. Clubs en discotheken zullen namelijk tot minstens 1 november gesloten moeten blijven, meldt RTL Nieuws. Ook is het maar de vraag wat het effect gaat zijn van het loslaten van de anderhalvemeterregel rond medio september.

Testen voor Toegang

Voor 1 november wil het demissionaire kabinet waarschijnlijk weer gaan werken met Testen voor Toegang en dus zullen personen tegen die tijd weer een bewijs van herstel, negatieve test of vaccinatie moeten tonen. Dit gaat mogelijk gelden voor allerlei locaties waar meer dan 75 mensen binnen mogen komen.

‘Leiderschap’

Qua ziekenhuisopnamen zal het tegen die tijd allemaal wel meevallen als de besmettingscijfers toch weer oplopen. Een echt gevaar zal er door het loslaten van de maatregelen dus waarschijnlijk niet zijn. Maar het gaat natuurlijk om wat dit autocratische demissionaire kabinet beslist, en op basis van welke signalen zij dat doen.

Het klinkt dus allemaal leuk. Maar eigenlijk stevenen we af op een situatie waar er eigenlijk niet zoveel mis kan gaan, maar het wél zo kan worden opgevat.

In het ergste geval lopen de besmettingen op en vertaalt zich dat óók in ziekenhuisopnamen. Bijvoorbeeld door een nieuwe virusvariant die de bescherming door de huidige vaccins heeft weten te omzeilen. Dan begint het gezeik weer van voor af aan. In vrijwel ieder ander scenario (geen nieuwe gevaarlijke variant) is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Het demissionaire kabinet moet dat alleen ook eens beginnen te snappen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!