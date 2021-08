Schizofreen beleid: Geen versoepelingen voor middelbare scholen, hoger onderwijs krijgt ze wel

Er komen geen versoepelingen op middelbare scholen van de ronduit dictatoriale coronamaatregelen! Daar blijven de anderhalvemeterregel en mondkapjesplicht gewoon gelden. Voor het hoger onderwijs worden de twee maatregelen wél afgeschaft. Het demissionaire kabinet blijft gewoon lekker doen wat het zelf wil en komt met een ronduit schizofreen beleid.

Vanavond zullen demissionair premier Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge hun schizofreen beleid toelichten. De reden is echter vrij simpel. Omdat een groot deel van de tieners op middelbare scholen nog niet volledig gevaccineerd is, houden ze de regels in stand.

Hierbij gaan ze er dus vanuit dat het ineens prima mogelijk is om voldoende afstand te houden in een middelbare school. Ook zijn ze er van overtuigd dat mondkapjes in zo’n setting goed genoeg werken. Dat is op z’n zachtst gezegd opvallend, omdat tot nu toe alleen nog maar het tegendeel is bewezen.

Mondkapjes zijn sowieso bedoeld voor besmette mensen, om te voorkomen dat ze ánderen besmetten. Het heeft weinig te maken met het voorkomen om besmet te raken. Ook het feit dat gevaccineerden het virus nog steeds gewoon over kunnen dragen maakt kennelijk niets uit. Maar ach, feiten en logica, wanneer hebben we Rutte en De Jonge daar nou op kunnen betrappen?

Het heeft er alle schijn van dat universiteiten en hogescholen gewoon beter hebben gelobbyd. Tegen de tijd dat het nieuwe collegejaar begint ligt de vaccinatiegraad hoger bij hun doelgroep, dus kan men daar gewoon versoepelen. Dat is dezelfde doelgroep die ook naar festivals gaan, maar dáár is het besmettingsrisico dan weer te hoog, ook al had men vaccinatiebewijzen en negatieve tests kunnen vragen. Er valt geen touw aan vast te knopen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vanavond wordt het weer feest, want dan mogen we Rutte en De Jonge weer zien stuntelen. Maken ze er een logisch verhaal van? Krijgen ze kritische vragen? Beantwoorden ze meer vragen dan dat ze na afloop oproepen? In alle gevallen is het antwoord zéér waarschijnlijk: nee.