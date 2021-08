Nederland staat er prima voor: Bijna driekwart volwassen volledig ingeënt, coronacijfers blijven laag

Volgens de cijfers van het RIVM gaat het de goede kant uit! De vaccinatiegraad is hoog en de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames zijn laag. In totaal zijn er naar schatting zo’n 21,6 miljoen prikken gezet, waarvan bijna 12,4 miljoen eerste prikken (inclusief Janssen-vaccins).

Ruim 84 procent van de volwassenen heeft inmiddels ten minste één vaccinatie tegen het coronavirus gehad. Dat is gebaseerd op cijfers tot en met zondag, dus inmiddels ligt het werkelijke percentage waarschijnlijk nog hoger.

71 procent van alle volwassen is inmiddels volledig gevaccineerd. Van alle 51-plussers is ruim 84 procent volledig ingeënt. Dat cijfer loopt op tot 91 procent van de 76- tot 80-jarigen, stelt De Telegraaf. Onder 18- tot en met 25-jarigen heeft 64 procent een eerste vaccinatie gehad.

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen tijd ook flink gedaald. Afgelopen week zijn er 18.048 mensen positief getest, een daling van 14 procent ten opzichte van de week ervoor. Al bestaat de kans wel dat dit cijfers weer omhooggaat door terugkerende vakantiereizigers. Momenteel liggen er 686 patiënten in een ziekenhuis en liggen er nog steeds rond de 214 coronapatiënten op de intensive care.

Met dit soort cijfers wordt het hoog tijd om te gaan versoepelen. De vaccinatiegraad is ontzettend hoog en stijgt alleen maar verder, terwijl de besmettingen niet leiden tot een hoge ziekenhuisbezetting. Het kan altijd beter, maar dit zijn geen cijfers meer om ons zorgen over te maken.

We moeten namelijk wel even bedenken dat de vaccinatiegraad een stuk lager was toen het demissionaire kabinet eind juni aan het ‘dansen met Janssen’-fiasco begon. Iets meer dan een maand later heeft dat tot een slordige 15 procent van de intensive care-bezetting geleid. Dat is, vergeleken met de pieken van de maanden ervoor, een deukje.

Maar nu is het natuurlijk weer eerst aan het Outbreak Management Team om met een advies te komen, zodat het demissionaire kabinet dat vervolgens weer kan negeren.