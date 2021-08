Een wonder! Linkse UvA keurt onderzoek naar anti-homogeweld door Marokkanen goed

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een omvangrijk onderzoek naar de oorzaken van anti-homogeweld goedgekeurd. Dat is behóórlijk opmerkelijk, want het onderzoek richt zich op de rol van Marokkaans-Nederlandse jongens en de culturele invloed van de islam.

Onderzoeker Laurens Buijs gaat onder de vlag van de UvA onderzoek doen naar wat de rest van Nederland al zo’n dertig jaar weet over de oorzaken van anti-homogeweld. Voor wetenschappers zijn feiten pas waarheden als ze duidelijk naar voren komen in een gedegen onderzoek. En voor een linkse universiteit als de UvA waren dit soort feiten altijd niets meer dan ‘stigmatiserende onderbuikgevoelens’, dus er staat nu toch echt wat te gebeuren.

Tot op de dag van vandaag worden de oorzaken voor anti-homogeweld eigenlijk altijd weggemasseerd in onderzoeken of onder het tapijt geveegd. Wie dergelijke onderzoeken wel eens gelezen heeft, herkent het jargon als geen ander. ‘Jongeren met een sociaal-economische achterstand’, bijvoorbeeld.

Maar de angst om te stigmatiseren lijkt het nu dus af te leggen tegen de noodzaak om de waarheid te gaan benoemen, want het is wel duidelijk dat al die gaybrapaden en regenboogvlaggen niet hebben geholpen. Buijs wil daarom onderzoek doen in de Indische Buurt van Amsterdam, vanwege het schokkende aantal incidenten van anti-homogeweld.

Het is te hopen dat het onderzoek duidelijke conclusies geeft, want qua beleidsadviezen zal het waarschijnlijk flink tegen gaan vallen. Als het zo is dat de Marokkaanse cultuur, vooral in combinatie met islamitische invloeden en beroerde sociaal-economische omstandigheden, leidt tot meer anti-homogeweld, wat is dan de oplossing? Fatsoenlijke integratie, wat feitelijk neerkomt op het aanpassen van de normen en waarden van die groep Marokkaanse-Nederlanders. Dat ga je niet met een paar stageplaatsen en een buurthuis oplossen.

We zijn er dus nog lang niet als dit onderzoek is afgerond. Maar we zijn straks wel een stapje dichter bij de oplossing, omdat ook links Nederland dit soort feiten onder ogen begint te zien.