Grapperhaus spreekt vertrouwen uit over waarnemers die politie moet controleren in Amsterdam

Minister Grapperhaus spreekt vertrouwen uit over waarnemers die politie moeten controleren in Amsterdam. Hij denkt dat zij hun taak om mee te kijken met het preventief fouilleren goed zullen uitvoeren. ‘Kom rustig kijken, zou ik zeggen’ zegt hij tegen iedereen die de politie-babysitters wil aanschouwen.

Grapperhaus kiest geen kant

Minister Ferd Grapperhaus probeert zich enigszins buiten de discussie te houden over waarnemers die de Amsterdamse politie moeten gaan controleren. In plaats van zijn mening te geven over of hij achter het beleid staat of niet, geeft hij slechts een paar oppervlakkige opmerkingen in Het Parool.

Politie behandeld als kleine kinderen

Er is helemaal niemand die zijn twijfel uit heeft gesproken over de kundigheid van de waarnemers. Waar het iedereen om gaat, is het feit dat de Amsterdamse gemeenteraad überhaupt op het idee is gekomen om de politie als kleine kinderen te behandelen.

Onzinnig beleid

Naast dat het een belachelijk idee is dat men in Amsterdam de politie met waarnemers gaat controleren, is het ook nog eens onzinnig. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een camera op z’n telefoon. Mocht het dus voorkomen dat de politie zich ernstig zou misdragen (wat op zich al knap ik tijdens een fouilleeractie), dan is de kans vrij groot dat dit binnen de kortste keren op internet verschijnt. Er zijn dus helemaal geen waarnemers nodig.

Twijfel over politie

Het enige wat men met dit beleid bereikt, is dat er twijfel wordt gezaaid over de politie. In Amsterdam heeft men kennelijk het idee dat de politie zich daar net zo gedraagt als in de Verenigde Staten, wat natuurlijk nergens op slaat.

Minder effectief

In de praktijk zal het er waarschijnlijk ook toe leiden dat de politie minder effectief zal gaan fouilleren. In plaats van iedere verdachte te controleren, zal er nu wel twee keer worden nagedacht. ‘Ik fouilleerde afgelopen twee keer iemand met een kleurtje, laat ik nu maar weer een blanke doen’, denkt zo’n agent dan. Zo maak je de agent in kwestie niet alleen meer bewust van raciale verschillen, het kan ook voor gaan komen dat hij hierdoor niet meer álle verdachte personen gaat controleren. Precies wat je niet wil.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!