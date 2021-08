“Hypocriet tuig!” Geert Wilders gaat los op privé-vliegtuig vliegende EU-klimaatbobo’s

Het is te schandalig voor woorden, vindt ook Geert Wilders. Want terwijl EU-klimaatbobo’s de gewone burger vertellen dat hij minder moet vliegen, vliegen ze zelf meer dan ooit. En dan ook nog in privéjets. “Hypocriet tuig!” reageert Wilders terecht.

Oh, oh, oh, wat zijn ze toch enorm bang voor klimaatverandering. Dat is tenminste wat ze ons willen doen geloven. Al die klimaatbobo’s van de EU vertellen ons steeds weer dat het einde in zicht is, dat we afstevenen op een enorme ramp. Want het klimaat wordt warmer en dat komt door jou en mij. Wij reizen te veel, wij produceren te veel stikstof. We helpen de planeet om zeep. Dat moet nu stoppen. Meteen!

Ze praten mensen zelfs een klimaatdepressie aan.

Maar weet je wat nou zo gek is? Terwijl ze ons vertellen dat we zelfs minder vlees moeten eten om het “klimaat te beschermen,” reizen ze er zelf lustig op los. En dan niet met een auto, maar in privéjets.

Ja, echt waar. De EU heeft een nieuw contract afgesloten voor de huur van privéjets. Voor een periode van maar liefst vier jaar. Men gaat uit van 1.600 vlieguren. En de totale kosten bedragen maar liefst 13,5 miljoen euro.

PVV-leider Geert Wilders gaat terecht helemaal los op deze halvegaren. Let wel, halvegaren omdat ze zo ontzettend hypocriet zijn, niet omdat ze vliegen an sich. Want die hele klimaatgekte is natuurlijk zwaar overdreven.

“Schaam jullie diep, hypocriete EU-bobo’s,” schrijft Wilders woedend op Twitter nadat hij ook ontdekte dat de eurofielen dit wanstaltige spel spelen. “Politiek tuig.”

Deze Europese klimaatbobo’s spelen een ongelooflijk vies spel. Daar kan geen misverstand over bestaan. De hypocrisie van deze wanstaltige figuren is ziekmakend. Je wordt er werkelijk misselijk van.

Politiek tuig? Inderdaad. En dat is nog mild verwoord ook.