‘Minister’ Ernst Kuipers hengelt naar baan in kabinet: ‘Zou het zeker overwegen als ik gevraagd werd!’

De arrogantie van de COVID-BN’ers is echt ongelooflijk. Het beste voorbeeld in recente maanden? IC-opperheer Ernst Kuipers is overduidelijk aan het hengelen naar een nieuwe baan. Als minister. Want, zegt hij, als hij “gevraagd” zou worden zou hij dat zeer zeker “overwegen.” “Minister Ernst Kuipers.” Wen er maar aan!

Stuitend.

Zo’n man als Ernst Kuipers. Zijn expertise is de IC. Daar houdt hij zich mee bezig. Tot corona hadden de meeste Nederlanders niet van hem gehoord, omdat hij gewoon deed wat hij moest doen. Werken voor zijn geld. Op de achtergrond.

Maar sinds corona is Kuipers opeens een BN’er. Corona-BN’er. En hij heeft invloed, want hij zit in het OMT.

Blijkbaar is dat ruiken aan de macht zó leuk voor deze man, dat hij dromen heeft die hij hiervoor waarschijnlijk nooit had: van hemzelf als minister. In Vak K. In een auto met chauffeur. Op kosten van de belastingbetaler.

“ls ze me vragen om minister te worden, zou ik het zeker overwegen,” aldus Kuipers in gesprek met de Volkskrant. “Er is veel dat we de komende jaren moeten aanpakken in de zorg. Er moet meer aandacht komen voor preventie, voor digitalisering, we moeten ons afvragen hoe we nieuw personeel krijgen en vasthouden. Genoeg te doen dus.”

Vervolgens volgt er een keiharde sollicitatie. Want gevraagd of ook NWO-topman Marcel Levi zo’n functie zou kunnen bekleden, antwoordt Kuipers dat hij denkt dat ze er allebei hartstikke geschikt voor zijn.

“We hebben geen politicologie of bestuurskunde gestudeerd,” legt minister Ernst Kuipers (ha) vervolgens uit, “we zijn nooit wethouder geweest, nooit bestuurlijk assistent van een minister, dus we hebben de gebruikelijke route niet afgelegd, maar dat is ook niet nodig. Tijdens de opleiding geneeskunde leer je om besluitvaardig en communicatief te zijn, er wordt ons veel bijgebracht over crisismanagement en probleemanalyse. Die kennis kun je inzetten bij je patiënten, maar ook als bestuurder.”

Hou. Alsjeblieft. Op. Zeg. Dit is geen “als ze me bellen zou ik het overwegen”-verhaal, maar een regelrechte sollicitatie om in het nieuw te vormen kabinet Rutte IV plaats te nemen als minister van Volksgezondheid. Als opvolger van Hugo “clown” de Jonge.

Nou zou Kuipers het ongetwijfeld niet slechter doen dan De Jonge, maar daar gaat het niet om. Nee, waar het hier om gaat is de stuitende arrogantie van een man als Ernst Kuipers; een man die werkelijk – net als Diederik Gommers – in zijn eigen grootsheid is gaan geloven het afgelopen jaar.

“Minister Ernst Kuipers.” Zal hij het dagelijks tegen zichzelf fluisteren? Of zelfs hardop uitspreken, terwijl hij voor een grote spiegel staat?

