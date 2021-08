Indische Nederlanders boos om passage Indisch monument Ede: ‘Hou kolonialisme buiten herdenking Tweede Wereldoorlog’

De gemeente Ede heeft zich de woede op de hals gehaald van Indische Nederlanders. Een Indisch monument, bedoeld om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië te herdenken, krijgt van de gemeente een passage over kolonialisme en slavernij. Volstrekt belachelijk natuurlijk!

De gemeente Ede kon het niet laten om de periode van de Tweede Wereldoorlog, met al zijn verschrikkelijke gebeurtenissen, in een BIJ1-achtige context van kolonialisme en slavernij te plaatsen. De Federatie Indische Nederlanders (FIN) zegt klachten van verontruste Edenaeren te hebben gekregen over deze passage in de tweede tweet:

Het is volstrekt ongepast om politiek activisme te injecteren in zoiets belangrijks als een oorlogsmonument voor de regelrechte hel die zich in Nederlands-Indië heeft voltrokken. “Het kolonialisme er met de haren bijslepen is respectloos jegens de slachtoffers van Japanse terreur en een stuitende wijze van politiek bedrijven. Dit kan en mag niet gebeuren”, aldus FIN-voorzitter Hans Moll.

En het is helemaal prima dat je wil benadrukken dat kolonialisme veel leed heeft voortgebracht en een pijnlijk moment in de geschiedenis is geweest, maar dat kan gewoon een eigen plekje krijgen. Daar hoeft de Tweede Wereldoorlog niet voor te worden gebruikt. Kom nou toch.

Hoe krijgt een gemeente als Ede, waar de gemeenteraad niet eens uit extreemlinkse BIJ1-achtige gekkies bestaat, het voor elkaar om zó hard te willen deugen dat ze de doelgroep waar het eigenlijk om zou moeten gaan, tegen het hoofd stoten? Kennelijk kwam ook niemand op het idee om de betrokken Edenaeren zélf te vragen wat voor tekst ze op het monument zouden willen hebben staan. Dat had in ieder geval een hoop gedram kunnen besparen en is nog volledig democratisch ook!

Maar nee, in plaats daarvan is een herdenkingsmonument nu gepolitiseerd geraakt en levert het alleen maar meer frictie op in de maatschappij. Lekker gedaan jongens! Jullie mogen trots zijn…