Sylvana’s BIJ1 wil onderwijs extreemlinks transformeren: ‘Meer aandacht voor gender en kolonialisme!’

Ah kijk! BIJ1 heeft het plannetje opgevat om het onderwijs eens goed ‒ nou ja, eigenlijk heel slécht ‒ op de schop te nemen. Want, stelt de partij, er moet meer aandacht komen voor “wat onze geschiedenis is,” namelijk “kolonialisme” én er moet meer aandacht besteed worden “aan wie we zijn” dus: “gender en seksualiteit.” Met andere woorden: de jeugd moet nóg meer geïndoctrineerd worden met het radicaal-linkse gedachtegoed dat al zoveel schade heeft aangericht aan de maatschappij.

Hartstikke leuk! De politieke partij en/of activistische groepering van Sylvana Simons heeft een heel uitgewerkt plan voor het onderwijs. Jawel, de linkse gekkies willen maar wát graag beginnen met het indoctrineren van onze jeugd. Hoe? Nou, zo:

Vandaag is het de Internationale Dag van het Onderwijs! Hoe zorgen we voor een inclusief, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijssysteem? 👇🏿 Al onze punten over onderwijs lees én luister je terug op:https://t.co/kYvOPgwDiD#SpreekJeUitBekenKleur #KomBIJ1 pic.twitter.com/15vS8MGX2J — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) January 24, 2021

Wel, schrijft de partij, “We maken onderwijs toegankelijk en passend voor elke leerling, en vechten tegen discriminatie en segregatie van leerlingen.” Want, jawel, dat is immers het grootste probleem in de Nederlandse maatschappij, aldus BIJ1. Nederland is een land van, voor en door smerige, vieze, neonazistische racisten. Maar dat gaan zij rechtzetten, hoor. Het enige dat ze daarvoor nodig hebben is totale controle over ons onderwijssysteem. Niets ingrijpends, hoor!

“De inhoud van lesprogramma’s wordt vernieuwd,” legt BIJ1 vervolgens uit. “Er wordt meer aandacht besteed aan wie we zijn (gender, seksualiteit) en wat onze geschiedenis is (kolonialisme, migratie).”

Ah ja, de kers op de taart in ‘het onderwijs volgens BIJ1.’ Er moet meer geobsedeerd worden over identiteitspolitiek en -denken, en de vaderlandse geschiedenis wordt gereduceerd tot een walgelijke litanie van kolonialisme aan de ene kant, en continue immigratie aan de andere.

Dat wordt nog wat in het nieuwe BIJ1-onderwijssysteem. Me dunkt dat als deze partij het ook maar een beetje voor het zeggen krijgt, het heel rap tijd wordt om de kids naar een privéschool te sturen. En wie dat niet kan betalen: sterkte. Met de groetjes van Sylvana Simons, hè?

